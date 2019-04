Simone Zaza derubato da due "intraprendenti" ragazze

Nel mirino de Le Iene stavolta è finitoSimone Zaza. Per il giocatore del Torino, gli autori del programma in onda su Italia 1 hanno escogitato una trovata davvero diabolica. Mentre Zaza è in ritiro con la squadra, Luigi gli manda delle foto di due ragazze le quali non impressionano positivamente il nostro. Anzi, quando gli vengono mandate delle foto da casa sua in cui inscena una notte di sesso sfrenato, Zaza si infuria.

Quando il giorno dopo l’incontro, un amico lo va a prendere si apre il discorso e l’amico svela all’attaccante che le due ragazze hanno rubato i Rolex a cui il bomber tiene moltissimo, anche per il valore economico.

Al furto degli orologi si aggiungono la macchina, i contanti e l’oro. A casa lo attende Luigi, l’amico truffato che in lacrime spiega la situazione. A questo punto, Zaza tenta la carta del farsi giustizia da solo dopo aver contattato telefonicamente le due ragazze.

La situazione è pericolosa e gli amici partiti in macchina con lui per questa strampalata spedizione punitiva cercano di farlo ragionare. Ma lui risponde: “Lo so, sono ignorante e tutto ma non sono stupido”. Arrivano quindi in un locale deserto con una sola spogliarellista. L’armata Zaza segue quindi il segnale del cellulare ed esce all’esterno dove però l’attende l’ultima sorpresa: dentro all’auto c’è solo Sebastian Gazzarrini che gli comunica di essere vittima di uno scherzo de Le Iene.

VIRGILIO SPORT | 29-04-2019 09:40