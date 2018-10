Simone Zaza si prende il Toro: 'Ora sto bene'

Il primo gol, decisivo, lo ha realizzato sul campo del Chievo, pochi minuti dopo essere entrato in campo. Un guizzo che ha permesso a Simone Zaza di giocare da titolare contro il Frosinone, dove l’attaccante lucano è entrato nelle azioni di tutti e tre i gol del Torino. Insomma, l’investimento compiuto dal presidente Cairo comincia a fruttare e l’ex juventino rischia di… spodestare Belotti dal centro dell’attacco granata.

Intanto, lo ha fatto in Nazionale, perché Zaza in azzurro c’è, mentre Belotti non è stato convocato da Mancini: "È un bel momento a livello personale perche' sono entrato in condizione e sto giocando con il mio club. Sono contento e spero di far bene anche in Nazionale. Io rispondo a ogni chiamata in azzurro, per me l'aspirazione massima, la cosa più importante è la convocazione in Nazionale" ha detto Zaza all’arrivo alla stazione di Santa Maria Novella, prima di raggiungere il centro tecnico di Coverciano per rispondere alla convocazione.

Un momento non buono lo sta invece passando l’Italia: "Spero che ci riusciremo a sbloccare. Dobbiamo trovare il gol, abbiamo quest'altra settimana per lavorarci".

SPORTAL.IT | 08-10-2018 10:15