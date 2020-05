Simoni, il commosso ricordo di D'Aversa

Roberto D'Aversa è stato uno dei primi colleghi a ricordare Gigi Simoni, scomparso a 81 anni. L'allenatore del Parma è stato un giocatore di Simoni per un breve periodo a Siena durante la stagione 2004-2005, in Serie A.

Questo il ricordo di D'Aversa attraverso il proprio profilo Twitter: "Oggi per me è un giorno molto triste, poiché c'è stata la notizia della scomparsa di Gigi Simoni, un grandissimo allenatore ma soprattutto un grande uomo. In un momento di difficoltà della mia vita professionale mi è stato vicino e mi ha fatto capire tante cose. Ho sempre avuto un rapporto splendido con lui, sia professionale che umano. Sapere che ci ha lasciato mi dispiace profondamente".

Il riferimento dell'allenatore del Parma è alla squalifica per un'accusa di scommesse avvenuta proprio in quella stagione, al termine della quale il Siena rinnovò comunque il contratto al giocatore.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 16:15