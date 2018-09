Sindaco sfratta la squadra di migranti

Episodio singolare quello accaduto a Foresto Sparso, comune composto da poco più di tremila abitanti vicino al Lago d’Iseo, dove il sindaco ha sfrattato la squadra locale composta da immigrati.

Conosciuto come ‘il paese della grappa’, ospitava dal 2015 la ASD Sen Academy Foresto Sparso, formazione di Seconda Categoria con una rosa composta interamente da immigrati africani, fatta eccezione per un giocatore.

Come riporta ‘La Stampa’, però, da alcune settimane la squadra è stata sfrattata dalle strutture di Foreste Sparso. “E’ stato fatto un nuovo bando per l’utilizzo del campo sportivo e le relative strutture – spiega il sindaco Roberto Duci – e la squadra non ha partecipato. La gestione del centro se l’è quindi assicurata la Polisportiva dell’oratorio”.

La Sen Academy è quindi stata costretta a traslocare. Gli allenamenti vengono svolti a Calcinate, provincia di Bergamo ma a venti chilometri da Foreste Sparso, mentre le partite vengono disputate nell’impianto bresciano di Palazzolo sull’Oglio.

“Non è corretto dire che ce ne siamo andati volontariamente – dice il tecnico della squadra, il senegalese Ndiaye -, abbiamo addirittura rischiato di scomparire del tutto. Ci siamo iscritti al campionato l’ultimo giorno utile”. “L’ostilità nei nostri confronti c’è ed è sempre stata tanta, ci hanno mandati via” denuncia Ndiaye.

Dopo la mancata concessione delle strutture, la squadra ha pubblicato un post sul proprio profilo Facebook, citando il celebre discorso pronunciato da Martin Luther King: “Anche la Sen Academy Foresto Sparso combatte le battaglie di ieri e di oggi affinchè il calcio sia vetrina per i diritti civili di tutti, senza distinzioni di razza, genere, status sociale o orientamento sessuale. La nostra squadra, che milita in Seconda Categoria da tre anni, è stata mandata via dal campo dove ci allenavamo e giocavamo la domenica. Hanno fatto credere alla gente che non pagavamo le tasse, e questo non è assolutamente vero”.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 11:35