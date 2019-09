Singapore, subito guai per Leclerc

Max Verstappen ha fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione di prove libere a Singapore. Con il tempo di 1'40"259 l'olandese ha preceduto Sebastian Vettel su Ferrari e Lewis Hamilton su Mercedes.

Subito guai per Charles Leclerc, frenato da un problema al cambio: il monegasco è rimasto bloccato in quarta marcia ma è riuscito a rientrare nella corsia dei box per riparare il guasto. Bottas si è invece schiantato in Curva 19, rovinando l'anteriore destro. Il finlandese ha comunque centrato il quarto tempo, davanti all'altra Red Bull di Albon.

