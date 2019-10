Sinisa Mihajlovic: commovente messaggio ai tifosi

Sinisa Mihajlovic in occasione della festa dei 110 anni del Bologna ha inviato un commovente video messaggio di auguri, proiettato sul maxi schermo prima della partita del Dall'Ara, tra le vecchie glorie del club rossoblu e quelle del Real Madrid. "Aspettate un po' ragazzi, vorrei salutarvi anch’io. Mi spiace di non essere lì con voi, sono uscito dall’ospedale ieri e avevo tanta voglia di rivedere mia moglie e i miei figli: mi scuserete per questo".

"Vorrei ringraziare tutti i voi, i tifosi del Bologna e la società per quello che avete fatto per me, per questi momenti in cui mi siete stati vicini e mi avete dato tanta forza", sono le parole dell'allenatore serbo, che ha appena concluso il suo secondo ciclo di cure per combattare la leucemia.

"In questo mio momento particolare sto lottando contro questa malattia, e sono sicuro che vincerò grazie anche a voi e all’amore della mia famiglia", ha continuato l'allenatore rossoblu, che domenica scorsa era in panchina in occasione della partita contro la Lazio.

"Vorrei salutare i ragazzi del Real Madrid che sono venuti a festeggiare con noi i 110 anni del Bologna, una cosa che deve essere un grande orgoglio per tutta la città di Bologna e per tutti i bolognesi".

"Uno speciale saluto ai miei due fratelli Karembeu e Seedorf (compagni di squadra alla Sampdoria ndr), vi voglio bene ragazzi. Ora non voglio più rubarvi altro tempo: cominciate a giocare. Solo due parole a Marco Di Vaio: fatevi valere e non facciamo cazzate, perché dobbiamo vincere".

In occasione del match c'era anche un applauditissimo Roberto Baggio: "È bellissimo tornare, ho lasciato dei bei ricordi che mi porto dentro. Quello a Bologna è stato un anno meraviglioso per me. È stato un pezzo importante, non un pezzetto".

SPORTAL.IT | 10-10-2019 15:16