Sinisa Mihajlovic, dal Bologna nuovo aggiornamento

Prima il drammatico annuncio in conferenza stampa con l’inevitabile commozione, poi la pioggia di affetto e solidarietà da tutto il mondo del calcio, quindi la coraggiosa decisione di anticipare di un giorno l’ingresso in ospedale per iniziare il ciclo di cure contro la leucemia acuta mieloide che l’ha colpito.

Sinisa Mihajlovic è un leone in gabbia all’interno del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola, ma la voglia di lottare e la grinta che l’hanno sempre caratterizzato in campo come in panchina promettono di essere alleati preziosi nella lotta contro il subdolo male che ha aggredito il tecnico serbo del Bologna nel cuore dell’estate.

Intanto ecco le prime belle notizie attraverso il comunicato diramato dal club emiliano sul proprio sito ufficiale. "Sinisa Mihajlovic", si legge in una nota del club pubblicata sul sito, ha completato senza "particolari complicazioni" il primo ciclo di chemioterapia iniziato giovedì scorso.

Il club, si legge, fa sapere che "la risposta terapeutica è stata conforme alle aspettative dei medici del reparto di ematologia dell'Istituto Seragnoli del Policlinico Sant'Orsola diretto dal professor Cavo".

Mihajlovic, si legge ancora nel comunicato "continuerà ancora per almeno tre settimane il ricovero presso lo stesso istituto per monitorare i parametri ematici e clinici. Nel frattempo potrà interagire con il suo staff e seguire dall'ospedale il nuovo ritiro della squadra in Austria che inizierà il 25 luglio".

Tutto come previsto, quindi e come annunciato dal ds Walter Sabatini durante la conferenza stampa che fece conoscere al mondo il dramma di Mihajlovic: Sinisa continuerà regolarmente a dirigere le operazioni da lontano, affidandosi sul posto al prezioso aiuto dei propri collaboratori. Con il sogno di essere in panchina per la prima di campionato nel weekend del 24-25 agosto.

SPORTAL.IT | 23-07-2019 19:37