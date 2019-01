Sinisa Mihajlovic irrompe sul mercato

Sinisa Mihajlovic, come prevedibile, fa irruzione sul mercato.

Il nuovo allenatore del Bologna chiede rinforzi per spingere la squadra al non facile obiettivo della salvezza: gli piacciono il connazionale serbo Dusan Basta, che alla Lazio non ha più spazio, e i granata Edera e Lyanco, due che conosce assai bene.

Sul difensore brasiliano c’è anche la Spal, che con il Torino ha già portato a termine più di un'operazione nel recente passato.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 29-01-2019 09:05