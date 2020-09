Sinisa Mihajlovic, la notizia più bella: è guarito dal Coronavirus

Sinisa Mihajlovic ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus. Lo rende noto il Bologna, che in una nota ufficiale comunica la buona notizia. Il tecnico serbo è infatti risultato negativo al doppio tampone cui si era sottoposto, avendo quindi modo di tornare a tempo pieno alla guida della squadra felsinea già dalla seduta di martedì.

“Alla luce dell’esito negativo degli ultimi due tamponi per il rilevamento del Covid-19 eseguiti come da procedura – si legge nel comunicato, emesso lunedì -, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic può riprendere la sua regolare attività. Domani dunque sarà al centro tecnico Niccolò Galli per dirigere l’allenamento della squadra”.

Mihajlovic era risultato positivo al Coronavirus a fine agosto, con la società che aveva reso nota la sua situazione clinica il giorno 23. Sin da subito fu specificato che l’allenatore rossoblù era “assolutamente asintomatico“. Contestualmente si annunciò anche il suo “isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”.

Inevitabilmente l’allarme per Mihajlovic nasceva dalla sua situazione medica pregressa, ossia per la battaglia contro la leucemia condotta negli scorsi mesi. Il 29 ottobre 2019 fu anche sottoposto a trapianto di midollo osseo “da donatore non familiare”.

Un nuovo ciclo di cure era arrivato a fine gennaio, con dimissioni il 7 febbraio. Allora l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, che lo ha seguito in tutto questo percorso, parlò di “condizioni del paziente molto buone“.

Il trattamento di febbraio era incentrato proprio su una terapia antivirale, ulteriore motivo per essere molto cauti in queste settimane di contagio dal Coronavirus.

Ora però il tutto è definitivamente alle spalle, con Mihajlovic che già a distanza di poche ore dalla lieta notizia tornerà al lavoro alla guida dei suoi ragazzi del Bologna.

