Sinisa Mihajlovic pensa già al Parma

Danno e beffa per il Bologna, che esce sconfitto da San Siro al termine di una gara che l’ha visto giocare alla pari con il Milan, ma che soprattutto perde tre elementi in vista della sfida-salvezza contro il Parma in programma lunedì: Poli, ammonito da diffidato, e Sansone e Dijks, espulsi nel finale.

Al termine della partita il tecnico dei rossoblù Sinisa Mihajlovic mastica amaro ai microfoni di 'Sky Sport': “Abbiamo fatto un'ottima gara. Nel primo tempo avremo meritato di andare almeno con un doppio vantaggio e invece siamo andati al riposo sotto, ma quando non sfrutti le occasioni prima o poi paghi. Più che per la sconfitta sono arrabbiato per i rossi perché lunedì abbiamo una partita importante in cui ci giocheremo la stagione. Capisco che la squadra volesse vincere, ma non possiamo permetterci di parlare con l'arbitro perché ci manca un ultimo scatto da fare contro il Parma. Non avendo una rosa ampia, avremmo avuto bisogno di tutti".

Almeno qualche diffidato è stato risparmiato: “Dzemaili era diffidato e come Poli non sarebbe stato disponibile per lunedì. Conoscendo il suo carattere ho cercato di risparmiarlo".

SPORTAL.IT | 06-05-2019 23:42