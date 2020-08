Sinisa Mihajlovic positivo al Coronavirus: l'annuncio del Bologna

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus. E’ stato lo stesso club rossoblu a comunicarlo dopo i test di controllo per il Covid-19, a cui si è sottoposto tutto lo staff tecnico e l’intera rosa dell’allenatore serbo prima della ripresa delle attività. Mihajlovic non presenta sintomi ed è attualmente in isolamento.

“Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale”.

“Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Lunedì saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”.

Circa un anno fa, Mihajlovic annunciò di essere affetto da leucemia: sottoposto ad un trapianto di midollo e alcuni cicli di chemioterapia, era tornato in panchina in primavera, dopo mesi complicati.

Continuano ad aumentare i casi di positività tra Serie A e B: nella mattina di domenica la Fiorentina ha comunicato che anche Erik Pulgar e il giovane portiere Ghidotti sono positivi, e così tre tesserati della Spal, tra i quali Bonifazi. Il rappresentante dei medici della Serie A Gianni Nanni è stato chiaro: “Se i casi dovessero essere aumentare ulteriormente ed essere rilevanti in alcune squadre al punto da far rimandare il ritiro o la preparazione, lo slittamento dell’inizio del campionato diventerebbe un’ipotesi molto concreta”.

La Serie A dovrebbe ripartire il 19 settembre.

OMNISPORT | 23-08-2020 13:13