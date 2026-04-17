Sinner a Madrid, sfida Alcaraz ma anche Marquez, Pogacar, Duplantis e Dembelé: un folle record pesa sul torneo

Jannik nella capitale spagnola per i Laureus Awards, gli Oscar dello Sport: lunedì 20 aprile la serata dei premi, poi la decisione finale sul Masters 1000 iberico.

La bella notizia è che Jannik Sinner a Madrid ci andrà di sicuro: è atteso nella capitale spagnola entro il fine settimana. La cattiva è che il viaggetto madrileno di Sinner, che potrebbe essere accompagnato dalla bella compagna Laila Hasanovic, non darà alcuna certezza sulla sua partecipazione al Masters 1000 in programma alla Caja Magica tra il 22 aprile e il 3 maggio. Il rosso di San Candido scioglierà i dubbi, di concerto col suo team, solo in base agli esiti di un accurato check-up delle sue condizioni fisiche e valutando attentamente pro e contro. La terra rossa di Madrid è diversa da quella di Roma e Parigi, l’altura potrebbe rappresentare un problema. Ma una volta tanto, il tennis può attendere. Anche per Sinner.

Sinner a Madrid per i Laureus Awards

Già, perché Jannik a Madrid ci va anzitutto per prendere parte, lunedì 20 aprile, alla serata di gala in cui saranno consegnati i Laureus Awards, gli Oscar dello Sport, i premi forse più ambiti dagli sportivi a livello mondiale. Stavolta quelli della Fondazione Laureus lo hanno incluso nel lotto dei possibili vincitori: nel 2025, di fronte all’accordo con la Wada per il caso Clostebol, fecero spallucce e lo tagliarono fuori dalla corsa. Sinner, fortunatamente, non è tipo che serba rancore. Anzi, gli ha fatto molto piacere sapere della possibile premiazione. Lunedì avrà modo di trascorrere una serata speciale con altri miti dello sport.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Gli Oscar dello Sport e gli avversari di Jannik

Anche nella corsa agli Awards, Sinner si troverà davanti Carlos Alcaraz. I due nel 2025 si sono spartiti tutto quello che c’era da vincere nel tennis: Jannik s’è preso Australian Open, Wimbledon e ATP Finals, Carlitos ha vinto a Parigi, New York e ha chiuso l’anno da numero 1. Ma insieme a loro ci saranno altri fenomeni a competere per il trofeo più ambito. L’eterno Marc Marquez, tornato a dettar legge nella MotoGP. Il nuovo “Cannibale” Tadej Pogacar, asso pigliatutto del ciclismo 2.0. E ancora Armand Duplantis, il mitico “Mondo” che sforna un record dopo l’altro nel salto con l’altro. E infine Ousmane Dembelé, stella del Paris Saint-Germain campione d’Europa, di Francia e di quasi tutto il resto.

Sinner al Masters 1000 di Madrid? Il record che pesa

Cosa farà Sinner, parteciperà al secondo Masters 1000 della stagione sulla terra? Se lo chiedono in tanti, soprattutto viste le condizioni di Carlos Alcaraz e il “peso” che gli eventuali punti conquistati da Jannik a Madrid potrebbero avere nella corsa alla posizione numero 1. A spingere il campione italiano al tour de force potrebbe essere piuttosto la prospettiva di realizzare un record storico, mai centrato da nessuno: la vittoria di cinque Masters 1000 consecutivi. Sinner ne ha vinti quattro da Parigi 2025 a Montecarlo 2026, passando per il Sunshine Double di Indian Wells e Miami. Vincesse anche a Madrid, sarebbe il primo sempre a trionfare in cinque tornei del genere. Un record “folle”, che forse vale un po’ di straordinari.