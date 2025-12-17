Sinner a Montecarlo, Bertolucci stronca Landini: ma la spiegazione su Musetti preferito a Jannik non convince

L'ex capitano azzurro dell'Italia di Davis categorico sulla proposta di "patrimoniale" per il rosso di San Candido: la strana motivazione del premio della Gazzetta per Lollo.

Ma quanto è difficile stare senza tennis? Se lo chiede Paolo Bertolucci, che nel suo intervento a “Un giorno da pecora”, trasmissione cult di Radio 1, ha ammesso candidamente di essere “in crisi d’astinenza”. L’ex capitano azzurro di Davis non vede l’ora che riparta il circuito. Bisognerà attendere giusto qualche settimana. A gennaio il carrozzone riprenderà il suo tour dall’Australia, dove è in programma il primo Slam dell’anno. Ma già il 10 ci sarà spazio per l’attesa esibizione in Corea tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due giovani dominatori del tennis di oggi, pronti successivamente a darsi ancora battaglia in occasioni più importanti.

Patrimoniale per Sinner? Bertolucci è netto

E a proposito di Sinner, Bertolucci – che è anche apprezzato commentatore e opinionista per Sky – ha detto la sua sulla proposta, formulata qualche giorno fa proprio a “Un giorno da pecora” dal leader della CGIL Landini, di applicare una “patrimoniale” a Jannik, per recuperare un po’ delle tasse non versate dal rosso di San Candido in Italia. “Ognuno dovrebbe pensare un pochino di più ai fatti suoi”, ha tuonato Bertolucci. “Siamo tutti liberi di gestire la nostra vita come preferiamo purché si rispettino le leggi. Hai la possibilità di andare a vivere Montecarlo? Vai. Se lo vuoi fare, fai bene a farlo. Si tratta di libera scelta. Io non mi permetterei mai di criticare le scelte di qualcun altro“.

Musetti preferito a Sinner? Bertolucci spiega

Da articolista della Gazzetta dello Sport, a Bertolucci è stato anche chiesto – forse, perfidamente – un giudizio sul premio che ha indignato gli spagnoli e fatto sorridere gli stessi italiani, quello assegnato proprio dalla Rosea a Lorenzo Musetti. Al carrarino, infatti, è andato il titolo di “atleta dell’anno” ai Gazzetta Sport Awards e Bertolucci ha provato a spiegare il perché: “La cosa principale per quanto riguarda una premiazione è che l’atleta sia presente, se è a Dubai o dall’altra parte del mondo non può essere presente. Comunque Musetti è un signor giocatore“, ha aggiunto Bertolucci al termine del suo ragionamento, per la verità non troppo convincente.

Il tango con Panatta a “Ballando con le Stelle”

A Sinner, intanto, Bertolucci farebbe un altro cadeau: “Cosa regalerei a Sinner? Solo la salute. Averne di Sinner, saremmo sicuri di godere di tantissime altre soddisfazioni”. Anche con Panatta ne ha condivise di soddisfazioni Bertolucci, compresa quella freschissima: la partecipazione in tandem a “Ballando con le Stelle”. “Abbiamo fatto il ‘ballo da seduto’, la nuova versione del tango fatta apposta per Panatta, che ormai ha una certa età. Io palo della luce? Ero un blocco di marmo, basta vedere le immagini. Ma non fatemici pensare, mi è toccato pure rivederlo alla Domenica Sportiva, prometto che è stata l’ultima volta”.