Sinner a New York, passeggiata per Manhattan con Ferrara e Inserra: ma chi è la bionda misteriosa?

Un video mostra Jannik tra le strade della Grande Mela col preparatore e lo sparring partner: sbuca una ragazza, c'è chi nota una singolare somiglianza con l'ex Maria Braccini.

Jannik Sinner ha lasciato il caldo opprimente di Cincinnati, si è lasciato alle spalle torte, fragoline, bicchieri di champagne e giramenti di testa o di stomaco per raggiungere la Grande Mela. Un video diffuso qualche ora fa da una pagina social gestita da un fan del rosso di San Candido documenta che il numero 1 è a New York, apparentemente in buona forma. Spedita e celere la sua passeggiata tra le strade di Manhattan in compagnia di due membri del team: il preparatore Umberto Ferrara e lo sparring partner Nicolò Inserra. Buone notizie, insomma, dopo il grande spavento per il ritiro in finale nell’Ohio: agli US Open Sinner ci sarà.

Sinner in giro per Manhattan, il malore è alle spalle

Il recupero dal malore che ha afflitto Jannik a Cincinnati, molto probabilmente un virus intestinale, procede insomma come da programma. Lo stesso Sinner, del resto, aveva garantito che si sarebbe preso un paio di giorni di riposo per ricaricare le batterie ed è stato di parola. Nessuna terapia particolare, nessun lavoro specifico. Solo riposo e relax. E cosa c’è di meglio di una bella camminata sulla Fifth Avenue, una delle strade più iconiche di Manatthan, per ritrovare il buonumore? Molti fan l’hanno riconosciuto subito: è qui che Jannik ha pensato bene di fare la sua passeggiata serale.

Una bionda in zona Jannik: “Sembra Maria Braccini”

Nei pochi secondi del video si apprezzano, visti da dietro, Sinner, Ferrara, Inserra e…una bionda misteriosa. Che ha scatenato discussioni sui social. “Chi è la ragazza??????”, la domanda impetuosa di un’utente. “Una qualsiasi passante”, la risposta di un’altra navigante. Non troppo convincente, a quanto pare: “A me sembrava con lui”. E nuova precisazione: “Guarda lui passeggia tranquillo tra Ferrara e Inserra. Gli altri sono passanti come normalmente trovi passeggiando sulla 5th Avenue zona Broadway”. Ma anche altri si sono chiesti chi fosse la ragazza “in zona Sinner”. E qualcuno ha scorto persino somiglianze con un’ex del campione, Maria Braccini.

US Open, giovedì sorteggio e ripresa degli allenamenti

Interrogativi gossip a parte, la ripresa degli allenamenti – dopo un’ulteriore giornata senza stress e sollecitazioni fisiche – è prevista per giovedì. Jannik in campo per la prima presa di contatto col cemento newyorchese, tradizionalmente più veloce dei suoi “parenti” in giro per l’America del Nord. Nella giornata di giovedì, peraltro, è in programma anche il sorteggio del tabellone, previsto per le 21 italiane: l’azzurro conoscerà anche i suoi primi avversari e l’itinerario verso la finale. Il giorno del debutto dovrebbe essere compreso tra lunedì e martedì, almeno una settimana dopo – dunque – l’incidente di Cincinnati che tante preoccupazioni aveva sollevato.