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TENNIS ROLAND GARROS

Sinner a Parigi tra voci di complotto e di matrimonio con Laila: Jannik, mezzogiorno di fuoco contro Cerundolo

C'è chi pensa a "strane manovre" contro il rosso di San Candido, sballottato in due giorni dall'orario più fresco a quello più caldo di giornata: e spuntano le possibili nozze.

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Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Mezzogiorno di fuoco per Jannik Sinner a Parigi. Tocca al numero 1 l’onore (che fortuna!) di aprire il programma di giovedì 28 maggio sul campo centrale del Roland Garros, il Court Philippe Chatrier. A sfidare il rosso di San Candido uno dei tanti “terraioli” provenienti dal Sudamerica, Juan Manuel Cerundolo, cresciuto in una famiglia di tennisti: papà Alejandro ha trasmesso a lui e al fratello maggiore Cerundolo la passione per palline e racchette. Più che il ragazzo argentino, a spaventare Jannik è soprattutto la canicola parigina, che proprio in concomitanza col via al match dovrebbe raggiungere la sua massima potenza. E intanto, per non farsi mancare niente, Sinner deve leggere pure di “matrimonio in arrivo” con la fidanzata Laila.

Roland Garros, complotto pro o contro Sinner?

L’aspetto più curioso legato all’orario particolare scelto dagli organizzatori dello Slam francese per la partita di Sinner contro Cerundolo Jr è che ha scatenato i complottisti pro e contro Jannik. C’è chi sostiene che l’azzurro sia favorito dal fatto di giocare di giorno, in condizioni che tutto sommato ama, con le palline più leggere e rimbalzi più regolari. C’è anche però chi sostiene il contrario: giocare con oltre trenta gradi espone il campione italiano a enormi rischi di tenuta fisica. E il pensiero corre anzitutto alle crisi vissute lo scorso agosto a Cincinnati o a gennaio a Melbourne. In entrambe le circostanze, a far da sfondo c’era un caldo estremo.

Sinner-Cerundolo, un solo precedente a Wimbledon

Il meteo, insomma, come nemico principale di giornata. Molto più pericoloso di Cerundolo, avversario che Jannik per giunta già conosce. Lo ha affrontato e battuto nel 2023 a Wimbledon, piegandolo anche in modo abbastanza sbrigativo: 6-2 6-2 6-2 il punteggio di quel match. Nel primo turno l’argentino ha avuto ragione in tre set del britannico Fearnley, in più è reduce dal trionfo nel Challenger di Bordeaux, dove ha superato in finale il belga Collignon. Un solo titolo ATP per Juan Manuel, numero 56 della classifica ATP: il torneo di Cordoba del 2021, naturalmente sulla terra rossa.

Nozze in arrivo tra Jannik e Laila: l’indiscrezione

Chi è pronta a fare un gran tifo per Sinner dagli spalti dello Chatrier, col consueto stile e l’immancabile sorriso, è Laila Hasanovic. E a proposito, non sarà sfuggito all’entourage di Jannik l’articolo del settimanale Diva e Donna che accenna addirittura a un possibile matrimonio in vista tra il campione italiano e la modella danese di origini bosniache. Ad alimentare il gossip, la presenza costante di Laila al fianco di Jannik, insieme alla frequentazione sempre più stretta della famiglia di lui. A Roma, peraltro, Laila ha sfoggiato uno sgargiante anello che ha scatenato un vivace chiacchiericcio. I due, dunque, sono usciti allo scoperto: presto potrebbero finire all’altare per dirsi “per sempre sì”.

Sinner a Parigi tra voci di complotto e di matrimonio con Laila: Jannik, mezzogiorno di fuoco contro Cerundolo Tabellone Roland Garros 2026, possibile cammino di Sinner verso la finale: chi può battere Jannik? Getty

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