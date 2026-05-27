Sinner a Parigi tra voci di complotto e di matrimonio con Laila: Jannik, mezzogiorno di fuoco contro Cerundolo

C'è chi pensa a "strane manovre" contro il rosso di San Candido, sballottato in due giorni dall'orario più fresco a quello più caldo di giornata: e spuntano le possibili nozze.

Mezzogiorno di fuoco per Jannik Sinner a Parigi. Tocca al numero 1 l’onore (che fortuna!) di aprire il programma di giovedì 28 maggio sul campo centrale del Roland Garros, il Court Philippe Chatrier. A sfidare il rosso di San Candido uno dei tanti “terraioli” provenienti dal Sudamerica, Juan Manuel Cerundolo, cresciuto in una famiglia di tennisti: papà Alejandro ha trasmesso a lui e al fratello maggiore Cerundolo la passione per palline e racchette. Più che il ragazzo argentino, a spaventare Jannik è soprattutto la canicola parigina, che proprio in concomitanza col via al match dovrebbe raggiungere la sua massima potenza. E intanto, per non farsi mancare niente, Sinner deve leggere pure di “matrimonio in arrivo” con la fidanzata Laila.

Roland Garros, complotto pro o contro Sinner?

L’aspetto più curioso legato all’orario particolare scelto dagli organizzatori dello Slam francese per la partita di Sinner contro Cerundolo Jr è che ha scatenato i complottisti pro e contro Jannik. C’è chi sostiene che l’azzurro sia favorito dal fatto di giocare di giorno, in condizioni che tutto sommato ama, con le palline più leggere e rimbalzi più regolari. C’è anche però chi sostiene il contrario: giocare con oltre trenta gradi espone il campione italiano a enormi rischi di tenuta fisica. E il pensiero corre anzitutto alle crisi vissute lo scorso agosto a Cincinnati o a gennaio a Melbourne. In entrambe le circostanze, a far da sfondo c’era un caldo estremo.

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Sinner-Cerundolo, un solo precedente a Wimbledon

Il meteo, insomma, come nemico principale di giornata. Molto più pericoloso di Cerundolo, avversario che Jannik per giunta già conosce. Lo ha affrontato e battuto nel 2023 a Wimbledon, piegandolo anche in modo abbastanza sbrigativo: 6-2 6-2 6-2 il punteggio di quel match. Nel primo turno l’argentino ha avuto ragione in tre set del britannico Fearnley, in più è reduce dal trionfo nel Challenger di Bordeaux, dove ha superato in finale il belga Collignon. Un solo titolo ATP per Juan Manuel, numero 56 della classifica ATP: il torneo di Cordoba del 2021, naturalmente sulla terra rossa.

Nozze in arrivo tra Jannik e Laila: l’indiscrezione

Chi è pronta a fare un gran tifo per Sinner dagli spalti dello Chatrier, col consueto stile e l’immancabile sorriso, è Laila Hasanovic. E a proposito, non sarà sfuggito all’entourage di Jannik l’articolo del settimanale Diva e Donna che accenna addirittura a un possibile matrimonio in vista tra il campione italiano e la modella danese di origini bosniache. Ad alimentare il gossip, la presenza costante di Laila al fianco di Jannik, insieme alla frequentazione sempre più stretta della famiglia di lui. A Roma, peraltro, Laila ha sfoggiato uno sgargiante anello che ha scatenato un vivace chiacchiericcio. I due, dunque, sono usciti allo scoperto: presto potrebbero finire all’altare per dirsi “per sempre sì”.