Sinner a tutto gas con Laila Hasanovic: in pista con Antonelli ad Abu Dhabi, il regalo a papà Hanspeter e mamma Siglinde

Jannik torna ad Abu Dhabi per godersi l'ultima prova di un Mondiale dall'esito più che mai incerto. Con il numero 2 del ranking ATP la fidanzata, il fratello e i genitori

Sinner a tutto gas con Laila Hasanovic. La coppia più glam del tennis fa scalo ad Abu Dhabi per l’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Con il numero 2 del ranking anche la famiglia. Tutti insieme per assistere all’evento più importante della stagione dei motori: l’assegnazione del titolo con tre piloti in lizza per il titolo.

F1, Sinner con Laila Hasanovic ad Abu Dhabi

Prima una vacanza da sogno alle Maldive dopo il trionfo alle ATP Finals e la Coppa Davis saltata con l’obiettivo di ricaricare le pile, quindi i primi allenamenti a Dubai e la sortita ad Abu Dhabi in compagnia della bellissima fidanzata Laila Hasanovic per godersi le emozioni dell’ultimo Gran Premio stagionale con Norris, Verstappen e Piastri – in rigoroso ordine di classifica – a contendersi un titolo più incerto che mai.

Non solo Laila, però: con Jannik anche Simone Vagnozzi, Alex Vittur, i genitori e il fratello. Per una domenica speciale da vivere tutta d’un fiato e con i flash dei fotografi a immortalare ogni suo passo.

Il sogno realizzato con Antonelli

Oltre a essere tifoso del Milan, Sinner non ha mai nascosto la passione per la Formula 1. La storia gli ha dato ragione: se fosse diventato pilota anziché tennista, chissà come sarebbe andata. Ma il debole per le quattro ruote resta immutato. L’altoatesino, che ha bissato il blitz dello scorso anno, si sta concedendo una vera e propria full immersion.

Ha incontrato Stefano Domenicali, il team principal della Mercedes Toto Wolff, il pilota George Russel. Poi il sogno realizzato con Kimi Antonelli di percorrere il circuito di Yas Marina a bordo di una fiammante AMG GT 63. Jannik ha respirato il clima del paddock, ha visitato le altre scuderie, ha chiacchierato anche con Oliver Bearman ed Esteban Ocon. E non poteva mancare la visita al box Ferrari con foto di rito insieme a tutto il team, Hamilton e Leclerc compresi.

Il regalo a papà Hanspeter e mamma Siglinde

Il rosso di San Candido ha regalato una domenica indimenticabile ai genitori e in particolare al papà Hanspeter e al fratello Mark, che con Jannik condividono la passione per i motori.

Il tennis, gli Australian Open e la rincorsa alla vetta occupata da Alcaraz – almeno oggi – possono attendere. C’è un Gran Premio da vivere. Una sfida Mondiale ancora tutta da decidere. I Big Three della Formula 1 si daranno battaglia sotto gli occhi della famiglia Sinner. E dalla coppa più glamour del tennis.