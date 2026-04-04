Sinner "aiutato" dalla Wada per tornare n.1: l'attacco dalla Spagna e l'allarme per Alcaraz

In Spagna si stanno per rassegnare all'idea che Carlos Alcaraz perderà a breve la vetta del ranking ATP. Questo perché Sinner non ha punti da difendere fino a maggio, e la "colpa" sarebbe della... Wada

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

In Spagna si dicono sicuri: Sinner è destinato a superare Alcaraz in cima al ranking a strettissimo giro di posta, perché i 2.000 punti secchi incamerati nel Sunshine Double (dove lo scorso anno Jannik restò a guardare per effetto della sospensione di tre mesi per il caso Clostebol) in qualche modo hanno finito per rimescolare le carte molto più in fretta del previsto. E siccome gridare al complotto è una peculiarità non soltanto italiana, ecco che anche nella penisola iberica hanno voluto calcare la mano, spiegando che ci sia in moto tutto un gioco per favorire il ritorno dell’altoatesino nella vetta della classifica mondiale. Con Montecarlo che diventa un’altra tappa cruciale per il raggiungimento dell’obiettivo.

La tesi dei media spagnoli: “Sinner ora ha la strada spianata”

L’analisi dei media spagnoli, con Marca in prima fila, è presto detta: “Alcaraz dovrà probabilmente rinunciare al primo posto”, ha sentenziato il popolare quotidiano. E la colpa sarebbe proprio della squalifica dell’anno passato, che di fatto apre a una primavera tutta da “bottino pieno” per l’italiano, che non avrà punti da difendere fino a Roma.

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“La sospensione dello scorso anno giocherà a favore di Sinner: la stagione di Alcaraz sulla terra rossa era stata eccellente, quella dell’italiano inesistente fino a Roma.

Jannik avrà tutto da guadagnare e nulla da perdere fino a metà maggio, e dunque anche l’importanza dei singoli incontri sarà, paradossalmente, secondaria in questa lunga corsa al vertice”.

Un’analisi parziale: Sinner non avrebbe potuto battere Alcaraz?

Un’analisi che presta il fianco a qualche interpretazione un po’ ardita, sebbene è indubbio che Sinner si trovi nelle condizioni di poter marciare a pieno ritmo da qui alle prossime settimane.

Secondo Marca, insomma, è la sospensione in sé dell’anno passato a diventare la migliore alleata del giocatore altoatesino. Che se avesse giocato avrebbe avuto molta più difficoltà a riprendersi la numero 1. Come se i risultati che avrebbe potuto conseguire non avrebbero messo Alcaraz più indietro. Ovvero dando per scontato che avrebbe comunque sempre perso dallo spagnolo.