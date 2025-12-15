Sinner-Alcaraz, la sfida agli Slam arriva dagli USA: Tiafoe vede un'opportunità. Shelton è stufo: “Sempre lo stesso”

La rivalità tra Jannik e Carlos continua a essere l’argomento del giorno nel mondo del tennis, gli Stati Uniti vogliono provare a rompere una maledizione Slam che dura da oltre vent’anni

Sembra esserci una sola vera domanda nel mondo del tennis attuale. La offseason regala ovviamente meno spunti di discussioni e pensare al 2026 sembra voler dire una sola cosa: chi si inserirà nella lotta tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. I primi due tennisti al mondo si sono spartiti gli ultimi 8 slam e da tempo è cominciata la ricerca di un possibile avversario. E dagli USA arrivano le sfide di Tiafoe e Ben Shelton.

23 anni senza uno Slam

Gli Stati Uniti rappresentano ancora, sia a livello maschile che a livello femminile, una delle grandi potenze nel panorama del tennis mondiale. Ma è evidente che in ambito maschile le cose sono molto cambiate, in peggio, nell’ultimo ventennio. Se nel circuito WTA, la nazionale americana riesce a sfornare sempre atlete di primissimo livello; in ambito maschile non è la stessa cosa soprattutto quando si parla dei 4 Major. L’ultimo atleta statunitense a vincere uno slam è stato infatti Andy Roddick (che è stato anche l’ultimo americano al primo posto del ranking, ndr) con il successo agli US Open nel 2003, dall’altra parte della rete c’era Juan Carlos Ferrero, decisamente prima di intraprendere la carriera di allenatore di Carlos Alcaraz.

Le parole di Ben Shelton

Sono tanti, almeno sulla carta, i tennisti a stelle e strisce che possono aspirare alla vittoria di un Major. La vecchia guardia che poi tanto vecchia non è, è quella di cui fanno parte Tommy Paul, Frances Tiafoe e Taylor Fritz ed è stato proprio quest’ultimo quello che ci è andato più vicino sfidando Sinner nella finale degli US Open del 2024. Tra i giovani il nome più caldo è quello di Ben Shelton, in attesa di Learner Tien che si è palesato con tutto il suo talento nella scorsa stagione. E proprio Shelton a tornare sulla questione non senza un po’ di riluttanza: “E’ la stessa domanda che ci fanno ogni settimana. Penso che siamo sulla strada giusta per vincere uno slam. Avere tanti atleti al top è una cosa importante e prima o poi arriverà questa vittoria. In questo momento io e Taylor siamo nei primi 10, una cosa che non succedeva da un po’ e ci sono tanti giovani che stanno venendo su. Sono sicuro che arriverà anche il nostro momento di vincere un Major”.

La fiducia di Tiafoe

Un punto di vista simile è quello espresso qualche giorno fa da Frances Tiafoe. “Big Foe” ha vissuto un 2025 piuttosto complicato che lo ha visto scivolare indietro in classifica e che ha deciso di concludere anzitempo per pregare la nuova annata. Ma nel corso della sua partecipazione al podcast di Andy Roddick, lo statunitense sembra non aver perso la fiducia: “Io continuo a pensare che né Carlos né Jannik siano invincibili. Certo devi trovare la giornata giusta per riuscire a batterli e non è un caso se vincono quasi tutti i tornei che giocano. Ma se mi dici che per vincere uno Slam alla fine ci sono davvero solo due giocatori che devi battere, io ci metto la firma. Dietro di loro la competizione è apertissima”.