Sinner-Alcaraz interrotta, Carlos ferma la finale: nuovo malore alle Finals. Panatta: “Un po' troppi episodi”

Attimi di tensione durante il primo set della finalissima del torneo dei maestri tra Jannik e Carlos: ancora un malore alla Inalpi Arena, come sta lo spettatore soccorso

Ancora un malore alla Inalpi Arena di Torino. Nel corso del primo set dell’atteso confronto tra Sinner e Alcaraz, la finalissima del torneo dei maestri è stata interrotta perché uno spettatore non si è sentito bene. Preoccupazione in diretta tv sulla Rai, con Panatta che ha sottolineato come gli “episodi siano diventati ormai un po’ troppi”.

Sinner-Alcaraz, stop alla finale: ancora un malore

Neppure il tempo di entrare in partita che l’ultimo atto delle Atp Finals è stato sospeso sul 2-1 a favore di Alcaraz per via del malore accusato da un tifoso. “È il quarto episodio da quando è iniziato il torneo” ha ricordato il telecronista Rai, Marco Fiocchetti. Già, solo nella giornata di lunedì 10 novembre due persone hanno purtroppo perso la vita. Un 70enne era stato stroncato da un arresto cardiaco al Fan Village, mentre un 78enne, vittima di un malore prima del match tra Musetti e Fritz, era poi deceduto poco dopo il ricovero in ospedale.

Sinner e Alcaraz si sono fermati per circa 12 minuti nel silenzio più totale della Inalpi Arena. Tensione palpabile, mentre i soccorsi si sono immediatamente attivati per aiutare lo spettatore in difficoltà.

Troppo caldo alla Inalpi Arena

Sia Fiocchetti sia Panatta hanno ricordato in diretta tv come alla Inalpi Arena faccia davvero caldo, condizione che penalizza in particolar modo chi è seduto nelle postazioni più alte, come nel caso del tifoso in questione.

“Gli episodi sono un po’ troppi, va a finire che bisognerà chiedere il certificato medito al pubblico” ha commentato con la solita ironia che lo contraddistingue Panatta. Mentre in campo i due tennisti hanno provato a ‘scaldarsi’ per non rischiare di raffreddare i muscoli e mantenere la forma, sugli spalti si è giocata un’altra partita. Minuti che sono sembrati un’eternità.

Come sta il tifoso vittima del malore

Il silenzio è stato spezzato dal fragoroso applauso del pubblico, quando lo spettatore, aiutato dai sanitari del 118, si è alzato in piedi. Sulla Rai ha fatto immediatamente seguito l’ennesimo siparietto in diretta. “Per fortuna il signore è in piedi, anche se non un bel colorito” ha commentato Fiocchetti rivolgendosi a Panatta.

Lapidario l’ex tennista: “Non sono mica un dottore”. Ad ogni modo, tutto è bene quel che finisce bene. La finale è ripartita, poc dopo un aneddoto rivelato da Panata anche per alleggerire il momento delicato. “Ieri ho cenato con Spalletti, abbiamo parlato di tennis. È un grande fan di Sinner, lo stima tantissimo”.