Sinner e Alcaraz guidano il seeding all’Australian Open, ma c’è un’assenza pesante nell’entry list: mistero Kyrgios

L'Australian Open ha diffuso le entry list dei tabelloni singolari femminile e maschile, dove Sinner e Paolini guidano la truppa di undici azzurri. Niente da fare per Rune ma si rivede Kokkinakis, mentre l'amico Kyrgios rimane un'incognita

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Il tennis ufficiale è andato in letargo da sole poche settimane che è già tempo di pensare alla nuova stagione, con l’Australian Open che nella notte italiana ha diffuso l’entry list dei tabelloni principali dei tornei di singolare, con Jannik Sinner che guida la truppa di ben nove azzurri in quello maschile, dove però si registra un’assenza importante e non è ancora stato risolto il mistero Nick Kyrgios, che attende ancora una wild card. Solo due invece le rappresentanti italiane in quello femminile.

Alcaraz guida il tabellone maschile, ma l’Italia punta ad avere quattro teste di serie

A guidare l’entry list del tabellone maschile sono ovviamente il n°1 al mondo Carlos Alcaraz, che nel 2026 andrà a caccia del suo primo titolo all’Australian Open (dove non ha mai superato i quarti) per completare il Career Grand Slam, e il duplice campione in carica (nonché unico tra i presenti ad aver conquistato il torneo insieme a Novak Djokovic) Jannik Sinner, che invece proverà a ripetersi per non vedere il rivale fuggire in classifica, i quali sono già certi di guidare il seeding delle teste di serie visto l’enorme vantaggio sugli inseguitori nel ranking.

Oltre all’altoatesino l’Italia potrà contare su altri 8 giocatori presenti nell’entry list, di cui ben tre (quasi) certi di entrare in tabellone come teste di serie. Oltre a Sinner n°2 gli altri azzurri favoriti del seeding potrebbero essere Lorenzo Musetti (che attualmente entrerebbe come ottava testa di serie), Flavio Cobolli (n°22 ATP) e Luciano Darderi (n°26 ATP), mentre gli altri italiani iscritti sono Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi.

Kyrgios rimane un’incognita, mentre torna l’amico Kokkinakis. Assente Rune

L’unica assenza pesante (ma certamente non sorprendente) nell’entry list maschile è quella di Holger Rune, che ha di recente ripreso a camminare dopo il grave infortunio rimediato a fine stagione scorsa e che dovrebbe tenerlo lontano dalle competizioni fino a circa metà 2026. Qualche dubbio invece sulla possibile presenza di Kyrgios, che tempo fa aveva rivelato di voler provare a tornare nel circuito dopo i gravi infortuni subiti negli ultimi anni e di volerlo fare proprio nello slam di casa, che però non gli ha ancora concesso una wild card (al momento solo tre sono state annunciate, quelle a James Duckworth, Patrick Kypson e Yunchaokete Bu). Chi invece dovrebbe fare il proprio ritorno alle competizioni all’Australian Open è l’amico di Nick Thanasi Kokkinakis, presente nell’entry list con il ranking protetto dopo aver saltato praticamente tutto il 2025 per un’operazione al petto.

Tabellone femminile, Sabalenka al comando. Paolini e Cocciaretto uniche azzurre

Ben meno folta invece la truppa di azzurre presente nell’entry list dell’Australian Open, dove troviamo le sole Jasmine Paolini (che attualmente sarebbe la testa di serie n°8) ed Elisabetta Cocciaretto. A guidare il seeding sarà Aryna Sabalenka, che dopo la finale dell’anno scorsa persa contro Madison Keays (anche lei presente) vorrà riscattarsi e conquistare il suo secondo titolo all’Happy Slam. Per farcela dovrà però guardarsi da Iga Swiatek (che come Alcaraz potrebbe completare il Career Grand Slam trionfando), Coco Gauff, Amanda Anisimova, Elena Rybakina e Jessica Pegula.