“Sinner e Alcaraz meglio dei Big 3”, Nadal è stufo di Mouratoglu. E da Courier arriva una bordata a Jannik

I paragoni dell’ex coach di Serena Williams sembrano aver stufato anche l’ex campione spagnolo. Lo statunitense punta forte su Alcaraz: “Non è paragonabile a nessuno, ha preso il meglio da tutti”

I paragoni con il passato fanno parte del mondo dello sport. E il dominio negli ultimi due anni di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ha ovviamente scatenato anche quelli con i più grandi di sempre e in particolare con i Big 3: Federer, Nadal e Djokovic, che per oltre un ventennio hanno dominato il mondo del tennis.

Il parere controverso di Mouratoglu

Da tempo Patrick Mouratoglu sembra aver intrapreso una sua battaglia personale, quella di mettere al top del tennis di tutti i tempi Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. L’ex coach di Serena Williams, che quando si parla di opinioni forti non è mai timido, continua infatti a fare un paragone con il passato e considera i due tennisti al top del classifica ATP come superiori anche ai Big 3 (Federer, Nadal e Djokovic): “Per quelli che pensano che la vittoria di Djokovic su Sinner in semifinale agli Australian Open significa che i Big 3 abbiano giocato tennis migliore di Sinner e Alcaraz, dico solo che avete delle opinioni molto limitate. Novak non è un giocatore migliore di Sinner ma è uno dei più grandi agonisti della storia ed è stato migliori di Jannik in quel match”.

Nadal stufo dei paragoni

Non è la prima volta cheMouratoglu esprime un’opinione del genere e non è la prima volta che scatena anche un po’ di polemiche. Le sue dichiarazioni solo qualche settimana fa hanno fatto arrabbiare il francese Tsonga, ora a essere stufo di questi paragoni è Rafa Nadal: “Non voglio creare polemiche ma la sua analisi è assolutamente sbagliata. Non puoi paragonare il Messi di oggi con quello che giocava nel Barcellona, o Cristiano Ronaldo oggi con quello che giocava nel Real Madrid. Questo è il mio punto di vista. Ognuno ha la sua carriera e non ho mai detto che uno è meglio dell’altro. Saranno i risultati a fine carriera a fare la differenza e tutti i giocatori possono essere dei grandi ambasciatori per il nostro sport. Penso che tutti dobbiamo essere contenti di avere un giocatore come Novak che è ancora al top dopo tanti anni nel circuito. Ma anche avere Carlos è una fortuna perché è un grande giocatore che rappresenta la Spagna in tutto il mondo e sta giocando a un livello incredibile. Penso che l’unica cosa che dobbiamo fare è goderceli al massimo”.

Courier, parole al miele per Carlos

Jim Courier sembra essere completamente “all-in” quando si parla del talento di Carlos Alcaraz. L’ex tennista statunitense è stato protagonista nel corso del podcast Tennis Insider Club nel quale ovviamente l’argomento principale rimane il dualismo tra Sinner e Alcaraz: “Nel corso dell’ultimo anno e mezzo hanno vinto tutti i tornei dello Slam. Possono giocare su tutte le superfici, sono giovani e si muovo incredibilmente bene. Il paragone con i Big 4? Penso che sarebbero stati competitivi contro di loro. Jannik mi sembra molto simile a Djokovic per come si muove e per come gioca. Ma Carlos è unico, non assomiglia a nessuno del passato ma ha preso il meglio di tutti. Ma in questo momento credo che né lui né Sinner abbiano dei reali punti deboli”.