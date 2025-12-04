Sinner e la rivalità con Alcaraz, Borg entra a gamba tesa: “Scelgo Carlos”. E Google preferisce Musetti a Jannik

Il leggendario tennista svedese torna a parlare della rivalità tra i due migliori giocatori al mondo: “E’ la migliore cosa che potesse capitare”. Nelle ricerche di Google Musetti batte anche Sinner (quinta Paolini)

Manca ancora tanto prima degli Australian Open, e quale modo migliore per riempire questo periodo di pausa dal tennis giocato che tornare sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Negli ultimi due anni lo spagnolo e l’altoatesino hanno dominato il mondo del tennis, e anche una leggenda come Bjorn Borg ammette che guarda ammirato i loro match.

Le parole di Borg

Nell’intervista a Marca, la domanda inevitabile per il campione svedese è quella che riguarda la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Del resto è l’argomento caldo nel mondo del tennis, se non l’unico in questo lunga offseason che porta verso la prossima stagione. “Sono la cosa migliore che potesse capitare al tennis. Non perdo nessuna delle loro partite quando si affrontano. Sarà interessante vedere come si divideranno i grandi titoli nella prossima stagione. Ho conosciuto Alcaraz durante la Laver Cup, è un giocatore e una persona incredibile. Sei sempre a tuo agio accanto a lui, tutti gli vogliono bene. Però me è quello che si muove più velocemente in campo. Difficile scegliere tra in due: Credo che Jannik sia più aggressivo ma se devo proprio scegliere dico Carlos per come sente la palla”.

La lunga attesa prima degli Australian Open

Una stagione lunghissima alle spalle, tanti matchi, moltissimi tornei e altrettanti colpi di scena. Eppure per gli appassionati di tennis, la offseason sembra ancora più lunga. Dopo le ATP Finals e la Coppa Davis, è cominciata una lunga marcia di avvicinamento silenziosa verso i prossimi Australian Open primo grande appuntamento del 2026. Sinner e Alcaraz avranno ancora un volta i riflettori puntati, del resto uno dei due (o entrambi) potrebbe completare da giovanissimo il “career Grand Slam” segnando un’altra tappa della nuova era del tennis Mondiale.

Google preferisce Musetti a Jannik

E’ arrivato quel momento dell’anno in cui si cominciano a fare ogni sorta di bilancio. E ovviamente non può mancare quello relativo alle ricerche su Google degli utenti italiani. Le classifiche stilate rivelano una sorpresa. Il titolo di “uomo dell’anno” almeno stando alle ricerche va al cantante Lucio Corsi. Ma anche i motori di ricerca testimoniano la grande crescita che il mondo del tennis ha avuto sull’immaginario collettivo. Ma anche qui c’è un piccolo colpo di scena: al terzo posto della classifica e primo tra i tennisti non c’è Jannik Sinner bensì il suo connazionale Lorenzo Musetti. Una particolarità che si spiega con il fatto che nel 2025 il tennista toscano cha vissuto una stagione di svolta che lo ha messo stabilmente tra i primi 10 al mondo e che l’altoatesino è rimasto per tre mesi fermo ai box a causa della vicenda legata al clostebol. In classifica però c’è anche Jasmine Paolini, autrice di un’altra stagione super con il picco rappresentato dalla vittoria degli Internazionali di Roma sia in singolo che in doppio.