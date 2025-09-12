Sinner-Alcaraz-Brooks Nader, il triangolo sì: il gossip clamoroso sugli US Open, Laila Hasanovic tradita?

La voce che rimbalza dagli States ricalca la trama del film Challengers: l'esplosiva modella avrebbe frequentato entrambi i tennisti nel corso dello Slam

La voce è clamorosa. E arriva direttamente dagli Stati Uniti, dove solo da pochi giorni sono terminati gli US Open con il trionfo di Alcaraz ai danni di Sinner e il conseguente sorpasso in classifica. Manna dal cielo per le riviste scandalistiche: no, questa volta l’abilità con la racchetta c’entra zero. La materia è il gossip e riguarda una delle modelle più chiacchierate del momento: Brooks Nader. Jannik ha tradito Laila Hasanovic?

Sinner-Alcaraz-Brooks Nader, triangolo agli US Open

Nelle ultime settimane Brooks Nader, 28enne modella di Sports Illustrated, ha fatto molto parlare di sé. Sì, la modella dalle forme esplosive sa come come catturare le attenzioni di media e paparazzi. Dopo ‘essersi accostata’ a Sinner nel corso di uno show radiofonico che conduce insieme alle sorelle ‘complici’, negli ultimi giorni si sono rincorse le voci del suo presunto flirt – guarda un po’ – con Alcaraz.

Ed ecco l’ultimissima puntata di quella che sta diventando a tutti gli effetti una telenovela di respiro internazionale: come riferito dall’emittente americana Page Six, la procace Brooks avrebbe addirittura frequentato entrambi i tennisti – rivali in campo e pure fuori, a questo punto – durante lo Slam neworkese. Insomma, il triangolo sì.

Jannik e Carlitos come Challengers. E Laila Hasanovic?

Quanto rimbalza dagli States ricalca la trama del film Challengers diretto da Luca Guadagnino. Protagonista della pellicola è la nuova diva di Hollywood Zendaya, che si divide tra il marito e l’ex fiamma, entrambi tennisti. È andata davvero così oppure la Brooks ha sfruttato la rivalità tra i due per aumentare la propria popolarità?

Del resto, il gossip è il suo pane, avendo avuto una breve liaison anche con l’ex quarterback della NFL Tom Brady e con altre personalità dello showbiz a stelle e strisce. Se, però, la notizia fosse vera, significherebbe che Sinner ha tradito Laila Hasanovic, presente in tribuna per la seminale degli US Open contro Auger Aliassime, ma non all’ultimo atto del Major che si è concluso con il successo del murciano.

Per l’azzurro c’è solo il tennis: missione riscatto

Sinner e il gossip sono due pianeti distanti anni luce. La parola d’ordine è riservatezza, sempre. Perché un fenomeno del suo calibro non ha certo bisogno di alimentare la sua fama con like e chiacchiericci. La stessa storia con Laila Hasanovic non è mai stata sbandierata né mostrata in copertina, anche se – dopo la sconfitta contro Alcaraz – l’azzurro si sarebbe concesso una colazione nella suite del Baccarat Hotel e anche una cena romantica nella Big Apple.

La testa, però, è rivolta solo ai prossimi impegni che porteranno lo porteranno in Cina per l’ATP 500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. L’obiettivo è uno e uno soltanto: riprendersi la vetta del ranking.