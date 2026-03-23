Sinner e Alcaraz come Haaland e Mbappé: il confronto di Panatta e la bordata a Carlos su Leao

L’ex tennista sulle dichiarazioni del talento Fonseca: “Vi spiego perché Jannik non è un robot, ma su un aspetto il brasiliano ha ragione”. E bacchetta Ciccio Graziani in diretta

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La differenza tra Sinner e Alcaraz è la stessa che intercorre tra Haaland e Mbappé, parola di Adriano Panatta. Due campionissimi, ma estremamente diversi: ecco in sintesi il concetto espresso dall’ex campione di tennis alla Nuova DS, dove non ha risparmiato bordate allo spagnolo in seguito al nuovo flop di Miami. Questa volta il paragone è con Rafa Leao.

Sinner e Alcaraz, la differenza secondo Fonseca

Si parte dalle recenti dichiarazioni del talento brasiliano Joao Fonseca, secondo cui “Sinner è un robot che si limita a schiacciare la palla e fa tutto alla perfezione, mentre Alcaraz ha un repertorio di colpi più ampio”.

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Nel corso del consueto appuntamento domenicale in onda sulla Rai, a Panatta viene inoltrata la domanda di un tifoso: “Fonseca ha ragione?”. “È sbagliato, perché il robot non ha anima, mentre Sinner ha una grande anima come giocatore e come ragazzo. Però ha ragione: ha più armi Alcaraz”.

Panatta: come Haaland e Mbappé

L’opinionista Rai entra nel merito e bacchetta pure Ciccio Graziani, redarguito perché intento a scrivere durante il suo intervento. “Se posso fare un paragone, e lo faccio anche per te se smetti di scrivere mentre parlo io – dice rivolgendosi all’ex attaccante campione del mondo nel 1982 -, direi che Sinner è come Haaland, invece Alcaraz è come Mbappé. Due grandissimi campioni, però diversi”.

Il paragone riceve ampi consensi in studio, a partire dallo stesso Graziani, che in realtà stava preparando una domanda. E in effetti è proprio così: il centravanti del Manchester City sembra un cyborg, spietato sotto rete, un cecchino (anche se ultimamente non al top della forma, ndr). Mbappé ha dalla sua una varietà di colpi decisamente maggiore, anche se ciò non ne attesta in automatico la superiorità rispetto al collega.

La bordata a Carlos e il riferimento a Leao

Tra calcio e tennis, i riferimenti di Panatta ai due sport sono continui e sempre molto interessanti. Nel commentare il nuovo flop del numero della classifica ATP a Miami, eliminato al terzo turno da Korda, non ha dubbi: “Alcaraz mi ha ricordato Leao, ha giocato in modo svogliato e senza la giusta dose di grinta. Korda ha vinto con merito e lo avrebbe fatto in maniera più agevole se non avesse avuto il braccino nel secondo set”.

La critica mossa al murciano è quella che da sempre accompagna il 10 del Milan. Talento smisurato, ma solo a sprazzi. È la mancanza di continuità il tallone d’Achille dell’attaccante portoghese e inizia seriamente a esserlo anche per Carlos, che a Miami era arrivato dopo il passo falso a Indian Wells. E, infatti, Panatta chiosa così il suo ragionamento: “Si può sempre perdere, ma a Jannik accade meno che ad Alcaraz, è un dato di fatto”.