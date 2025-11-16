Sinner, Alcaraz crolla e la Spagna s’inchina a Jannik che converte anche Bruno Vespa: l’ammissione del conduttore

A Torino Jannik si è confermato imbattibile sul cemento indoor, portando Alcaraz alla frustrazione e poi la stampa spagnola a inchinarsi a lui, così come Bruno Vespa, convertito al "Sinnerismo"

Se a Torino Carlos Alcaraz si è consolidato come numero 1 al mondo fino al termine della stagione, nel capoluogo piemontese Jannik Sinner si è confermato campione delle ATP Finals e ha ribadito la sua superiorità rispetto ai rivali sul cemento indoor battendo proprio il rivale iberico in una sfida decisa in pochi punti e chiusa senza che l’iberico sia riuscito a conquistare nemmeno un parziale. Una superiorità che anche in Spagna riconoscono a Sinner, che stasera ha catalizzato l’attenzione di tutt’Italia, compresa quella di Bruno Vespa, convertitosi al Sinnerismo dopo gli attacchi sferrati in seguito al no alla Coppa Davis.

Alcaraz nervoso come a Wimbledon

A Torino è arrivata l’ennesima conferma, non certo così necessaria, della superiorità di Sinner nei tornei indoor rispetto ai suoi avversari, compreso il nuovo numero 1 di fine anno Alcaraz, che nonostante una prova di altissimo livello non è riuscito a strappare un parziale a Jannik alle ATP Finals, torneo nel quale l’azzurro non concede un set dalla finale del 2023 persa contro Novak Djokovic. Una superiorità che ha inevitabilmente finito col frustrare Carlos, che più volte si è girato verso il proprio angolo lamentandosi e lasciando intendere di non riuscire a trovare contromisure al gioco del suo avversario. Un atteggiamento simile a quello che di cui era stato protagonista anche a Wimbledon, ovvero nell’unica altra – netta – vittoria di Sinner contro di lui nel 2025.

La Spagna s’inchina a Jannik: “Un Maestro indoor”

A inchinarsi a Sinner non è stato solo Alcaraz, ma anche la stampa spagnola, come Marca, che pochi istanti dopo la finale ha definito – in un gioco di parole che riprende anche le ATP Finals – Jannik un “maestro indoor”, ricordando anche le sue incredibili statistiche su questa superficie: “Sinner è un tennista imbattibile sui campi in cemento indoor, dove non perde da 728 giorni . Ha vinto le ultime 31 partite e, per evitare la sconfitta, non perde nemmeno il servizio. Ha completato con successo 45 game di servizio, finché Alcaraz non gli ha strappato il servizio”.

Sinner converte Bruno Vespa

Sinner stasera non solo ha conquistato il suo sesto titolo stagionale, le sue seconde ATP Finals consecutive e un assegno da capogiro, ma anche il celebre giornalista e conduttore Bruno Vespa, che dopo gli attacchi scagliati a Jannik in seguito alla decisione di non partecipare alle Finals di Coppa Davis ha ammesso di essersi convertito sul proprio profilo X: “E’ piu’ forte di me. Sto tifando Sinner….”. Chissà se davvero Sinner potrà contare su un tifoso in più anche in futuro.