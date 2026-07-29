Sinner, senza Alcaraz è un’altra storia: il dato a sorpresa dopo Wimbledon è una “bocciatura” per Zverev

Dati di ascolto in crescita per ESPN e BBC a Wimbledon ma a sorpresa il traino arriva dal torneo femminile: la finale tra Jannik e Sascha invece registra un calo, l’assenza di Alcaraz si fa sentire

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Jannik Sinner è senza dubbio lo sportivo più conosciuto e amato in Italia, c’è un’ultima rilevazione statistica che lo dimostra. Ma in ambito internazionali i dati televisivi che arrivano dopo Wimbledon raccontano un’altra parte della storia, almeno a livello internazionale. Il mondo del tennis continua a godere di ottima salute sul fronte degli ascolti ma l’assenza di Carlos Alcaraz comincia a farsi sentire, e il buon Sascha Zverev sembra non avere lo stesso appeal.

Gli ascolti della BBC: che calo per la finale maschile

In Italia, l’edizione 2026 di Wimbledon è stata la più seguite di sempre. L’emittente satellitare ha pubblicato i dati da record a seguito del trionfo di Jannik Sinner. Del resto grazie al numero 1 del mondo (e non solo), il tennis è diventato uno degli sport più seguiti del nostro paese al punto da provare a insediare anche il dominio del calcio. L’ultima edizione di Wimbledon non ha invece sfondato nella sua patria, i dati rivelati dalla BBC parlano di un leggero calo rispetto alle scorse edizioni. La finale femminile, molto equilibrata, tra le ceche Noskova e Muchova ha ottenuto un audience di 3,9 milioni di spettatori contro i 4,1 milioni del 2025. Ma il calo più brusco si è registrato con la finale maschile tra Sinner e Zverev (5,95 milioni di spettatori contro gli oltre 8 della finale del 2026).

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Numeri da record per ESPN: cosa è successo negli USA

L’analisi dei dati pubblicata da Il Tennis Italiano dimostra come negli Stati Uniti, l’ultima edizione di Wimbledon è stata una delle più seguite di sempre. L’emittente ESPN, una vera e propria potenza nell’ambito dei diritti sportivi, ha rivelato una crescita del 18% rispetto alla scorsa edizione ma dietro questo dato c’è una piccola sorpresa. La crescita più importante arriva infatti dalla finale femminile vista da 1,9 milioni persone con un aumento del 50% rispetto allo scorso anno. Calo invece molto importante per la l’atto conclusivo del torneo maschile, la sfida tra Sascha e Jannik è stata seguita solo da 2,4 milioni di spettatori, il, 16% in meno rispetto al 2025.

La mancanza di Alcaraz, Sinner in testa a un altra classifica

E’ indubbio che l’assenza di Carlos Alcaraz si faccia sentire. Lo spagnolo, ora numero 3 del mondo, è uno dei tennisti più amati e la rivalità con Jannik Sinner negli ultimi due anni è stata al centro di tutte le discussioni di opinionisti e tifosi. L’ultima partita risale allo scorso aprile e da quel momento, fatto eccezione per il Roland Garros, è stato un vero e proprio dominio di Sinner. I dati televisivi dimostrano una “bocciatura” nei confronti di Zverev, un rivale che almeno fino a questo momento non ha acceso l’entusiasmo dei tifosi.

Jannik nel frattempo continua a dominare le classifiche di popolarità. Una rivelazione di TopStar rivela infatti che tra i volti più rilevanti c’è sempre quello del tennista altoatesino con il 53% delle citazioni, alle sue spalle distanziati ci sono il cantante Ultimo e un Kimi Antonelli in grande ascesa (33%).