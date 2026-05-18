Sinner, Alcaraz e Djokovic s’inchinano dopo Roma. Il piano di Jannik per il Roland Garros e la nuova suggestione

Alcaraz e Djokovic celebrano l'impresa compiuta a Roma da Sinner, ora chiamato a recuperare energie fisiche e mentali in vista dell'attesissimo Roland Garros, dove dopo il Career Golden Masters insegue il Career Grand Slam

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Jannik Sinner non conosce limiti, e così, dopo essere diventato il primo giocatore nella storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi è diventato il primo a conquistarne sei grazie al trionfo agli Internazionali d’Italia. Un successo che ha permesso all’attuale numero 1 del mondo di diventare il secondo giocatore di sempre a completare il Career Golden Masters a soli 24 anni, un’impresa celebrata anche dai rivali Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ma che – in vista del Roland Garros – a livello fisico e mentale gli è costata tanto.

Alcaraz e Djokovic s’inchinano a Sinner

Tre mesi fa dopo la sconfitta contro Jakub Mensik a Doha si parlava e scriveva di un Sinner in crisi. Oggi lunedì 18 maggio quelle parole accostate a Jannik appaiono completamente fuori posto. Dalla sconfitta con il ceco l’azzurro ha infatti vinto i successivi cinque tornei Masters 1000 lasciando per strada appena tre set. Un tour de force estenuante, ma non per Sinner, che grazie a questi trionfi è riuscito anche a diventare il giocatore più giovane di sempre – e il secondo in assoluto – a completare il Career Golden Masters.

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Un’impresa celebrata sui social anche dai suoi rivali, compresi Alcaraz e Djokovic, che si è prima inchinato a Sinner, “Congratulazioni Jannik! Impressionante”, per poi accoglierlo nell’esclusivo club dei due giocatori in grado di vincere tutti i Masters 1000 in carriera.

Il piano di Sinner per il Roland Garros

I cinque Masters 1000 consecutivi vinti hanno però comportato anche un enorme dispendio di energie psicofisiche per Sinner, che ora rischia di presentarsi all’appuntamento clou della stagione, il Roland Garros dove insegue il Career Golden Slam, un po’ stanco. Jannik e il suo team hanno però già in mente come gestire al meglio questi giorni che ci separano dall’inizio dello slam parigino come rivelato dal numero 1 in conferenza stampa dopo il trionfo di Roma:

“Sì, la priorità principale è recuperare il più possibile nei prossimi due o tre giorni. Di sicuro non mi allenerò molto. Tennis, zero. Per quanto riguarda l’allenamento fisico, vedremo. Voglio stare un po’ con la mia famiglia, in questo momento. Stacco dal tennis, poi da giovedì penso che sarò lì a Parigi. Mi preparerò e vedremo come andrà. Sì, ora è importante riposare”.

La nuova suggestione “impossibile” per Sinner

La facilità con cui Sinner fa sembrare semplici imprese fino a poco prima considerate praticamente impossibili apre le porte a nuovi incredibili scenari, tanto che durante la conferenza stampa un giornalista lo ha interrogato sulla possibilità di vincere tutti i Masters 1000 in questa stagione.

Un’impresa che però anche a Jannik appare di difficile realizzazione per usare un eufemismo, anche se dalle sue parole è evidente come abbia modificato la propria programmazione per perdere parte a più eventi “1000” possibili: “Dobbiamo andare torneo dopo torneo. La cosa più importante è star bene fisicamente, altrimenti non vai da nessuna parte. Perciò ringrazio il mio team, lavoriamo tanto. La cosa che conta di più è il corpo, tutti giocano bene a tennis, ed è difficile fare quelle cose lì. Prima di Wimbledon non giochiamo nessun torneo su erba, poi se riposiamo prima, dopo Wimbledon c’è la probabilità di giocare in Canada. Secondo me non è realistico pensare di vincere tutti e nove i 1000, è impossibile stare così come sto giocando per tutta la stagione”.