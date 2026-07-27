Sinner e Alcaraz, niente doppio misto allo US Open tra boicottaggio e dubbi. New York si consola con la coppia Djokovic-Sabalenka

Sinner, Alcaraz e le sorelle Williams non prenderanno parte al doppio misto dello US Open, dove le attenzioni saranno riversate sulla coppia composta da Sabalenka e Djokovic. L'Italia sarà protagonista anche senza Jannik con i campioni in carica Errani e Vavassori e con Cobolli

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Lo US Open ha annunciato le coppie che prenderanno parte al torneo di doppio misto, evento ormai trasformato in una ricca esibizione con in palio un milione di dollari di premio per i vincitori. Tra i partecipanti non ci saranno però né Jannik Sinner e Carlos Alcaraz né le sorelle Williams, ma il pubblico di New York potrà consolarsi con la possibilità di vedere all’opera la coppia stellare composta da Aryna Sabalenka e Novak Djokovic. Per l’Italia invece ben tre rappresentanti, ovvero i campioni in carica Sara Errani e Andrea Valvassori e Flavio Cobolli, che giocherà insieme a Belinda Bencic.

US Open, Sinner e Alcaraz non disputeranno il doppio misto

Tempo fa Punto de Break aveva annunciato la possibilità che allo US Open avremmo potuto vedere in campo due coppie spettacoli, con le sorelle Williams in squadra una con Sinner e l’altra con Alcaraz. Oggi quel sogno è tramontato definitivamente. Tra le coppie annunciate dallo Slam newyorkese che prenderanno parte al torneo ormai trasformato in un’esibizione infatti non figurano né i nomi di Jannik e Carlos, né quelli di Serena o Venus.

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Il motivo della loro assenza non è ovviamente noto, ma si possono azzardare delle ipotesi. La scelta di Sinner (che l’anno scorso avrebbe dovuto parteciparvi con Siniakova salvo poi ritirarsi in seguito al malore accusato a Cincinnati) potrebbe essere dovuta infatti alla protesta che i giocatori da tempo stanno portando avanti contro i tornei dello slam e della possibile rinuncia al doppio misto come forma di boicottaggio nei confronti dello US Open, anche se la presenza di tanti altri giocatori di spicco rende questa ipotesi meno attendibile al momento, portando dunque a pensare che la scelta di Jannik possa essere stata presa per concentrarsi esclusivamente sul torneo di singolare. Per quanto riguarda Alcaraz (che l’anno scorso giocò con Emma Raducanu) è quasi certo che la ragione risieda nei dubbi sul suo effettivo ritorno in campo che non sono ancora stati sciolti.

Errani e Vavassori a caccia del tris, Cobolli con Bencic per sorprendere come a Indian Wells

Anche senza Sinner l’Italia sarà comunque ben rappresentata nel torneo di doppio misto, dove saranno presenti Errani e Vavassori, che vanno a caccia del terzo titolo consecutivo allo US Open per dare credibilità e risonanza alla loro disciplina tanto bistrattata nelle ultime stagioni. Oltre a Sara e Andrea sarà presente anche Cobolli in coppia con Belinda Bencic, con cui proverà a ripetersi dopo il titolo vinto a marzo a Indian Wells.

Sabalenka e Djokovic il duo stellare: tutte le coppie presenti

La coppia più attesa allo US Open sarà però senza dubbio un’altra, ovvero quella composta dai grandi amici Sabalenka e Djokovic, che proverà ad aggiungere al suo già incredibile palmares anche un titolo dello slam in doppio misto, che rappresenterebbe per lui il 25° totale. Oltre a loro saranno presenti tanti altri giocatori di spicco come Iga Swiatek e Casper Ruud, Elena Rybakina e Taylor Fritz, Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Mirra Andreeva, Jessica Pegula e Jack Draper e Naomi Osaka e Kei Nishikori, che si ritirerà al termine della stagione.

Queste tutte le coppie annunciate: