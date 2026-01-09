Sinner-Alcaraz, dove vedere in tv (gratis) e streaming l'esibizione super a Seul che porta agli Australian Open

Con la valenza simbolica che il dualismo Sinner-Alcaraz trascina con sé, l’esibizione coreana di Seul apre la stagione dello scontro frontale che assicura come posta in palio la vetta del ranking mondiale, dopo il sorpasso riuscito a Carlos che, però, affronta questo primo test con un grande rinnovamento. L’addio allo storico coach Juan Carlos Ferrero potrebbe aver condizionato lo stato mentale dello spagnolo, oppure no. Sarà anche questo incontro a suggerire le riflessioni dovute.
Dalla sua, Sinner ha scelto Dubai per preparare il suo ritorno in campo conciliando sport e impegni come ambassador e testimonial, raggiunto anche dalla fidanzata Laila Hasanovic per il Gp e poi volata a Sesto.
Il duello tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz va in scena con simili premesse e la constatazione che un’esibizione può comunque scatenare il pubblico non solo coreano, per la prima grande partita tra i top della classifica ATP a Seul. Si tratta di molto di più, un montepremi da record e l’avvio di un anno che sarà segnato senza dubbio dalla loro cifra. Appuntamento su Sky e NOW per un’esibizione prestagionale, in programma sabato 10 gennaio, che promette emozioni forti.
Per seguire live in diretta tv e streaming l’evento, gli abbonati di Sky e NOW non avranno alcuna difficoltà. Dovranno sintonizzarsi a partire dalle ore 8 di sabato 10 gennaio 2026 per vedere lo Hyundai Card Super Match in scena all’Incheon Inspire Arena di Seoul, in Corea del Sud.
Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta in chiaro in tv su SuperTennis HD (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su SuperTennix. Il match sarà visibile anche sui canali Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis) e in streaming su NOW per tutti gli abbonati alla piattaforma e sull’app SkyGo. Per tutti gli appassionati, poi, un piccolo regalo: l’incontro sarà trasmesso in diferita e gratis su TV8 a partire dalle ore 22.
Ricapitolando, dunque, chi vorrà seguire live Sinner e Alcaraz dovrà sintonizzarsi su questi canali:
- Partita: Sinner Alcaraz
- Evento: Hyundai Card Super Match
- Data: 10 gennaio 2026
- Ora: 8:00
- Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis
- Streaming: NOW
- Gratis: TV8 ore 22
Il 2026 parte con le migliori premesse, dunque: i tifosi vedranno di nuovo Sinner contro Alcaraz e nel primissimo Slam della stagione, gli Australian Open che Jannik ha vinto già per due anni consecutivi e che, dunque, gli impongono concentrazione e risultati utili per difendere i punti in classifica.