Durante la stagione 2026 il tennis maschile e i suoi appassionati sono stati privati delle avvincenti sfide tra Sinner e Alcaraz per via degli infortuni subiti dai due dominatori del circuito. Quelli di Jannik e Carlos sono solo l’esempio più lampante di un problema sempre più presente nel circuito e al quale l’ATP dovrà trovare una soluzione.
Sinner, Alcaraz e l’annata maledetta del tennis maschile: ma anche l’ATP ha le sue colpe
Gli infortuni di Sinner e Alcaraz sono solo la punta dell'iceberg di un problema che rischia di rovinare il tennis maschile e al quale l'ATP deve trovare una soluzione il prima possibile