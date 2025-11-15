Sinner-Alcaraz finale annunciata delle ATP Finals: Carlos maltratta Auger-Aliassime e avvisa Jannik e tifosi

Semifinale dominata dallo spagnolo, che strapazza il canadese in due set e ironizza: "So che almeno tre o quattro persone tiferanno per me. Servirà una grande prestazione".

Eccola la finale annunciata delle ATP Finals: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. L’appuntamento è fissato per le 18 di domenica 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino, con diretta tv su Rai 2, su Sky e su NOW. La finale delle finali, ultimo atto di un 2025 tennistico che l’italiano e lo spagnolo hanno letteralmente dominato. Di più: marchiato a fuoco. Felix Auger-Aliassime, il canadese che aveva chiuso al secondo posto il girone di Sinner, ha provato a “rovinare” i piani degli organizzatori, ma senza troppe fortune: Carlos l’ha maltrattato, chiudendo la pratica in due soli set sul punteggio di 6-2 6-4.

ATP Finals, Alcaraz batte Auger-Aliassime in semifinale

Alcaraz è partito fortissimo e, quando è riuscito a strappare il servizio ad Auger-Aliassime nel quarto gioco della prima frazione, non ha più mollato la presa. Lo spagnolo ha annullato una palla-break al rivale nel game successivo, poi ha chiuso i conti con un eloquente 6-2, dopo aver strappato un’altra volta il servizio al rivale. Più equilibrato il secondo set, in cui Auger-Aliassime è riuscito a “tenere” fino all’ultimo. Poi, con palle nuove (proprio come nel primo set), ha ceduto il servizio al decimo gioco. Alcaraz ha trovato break, set e match alla seconda palla break, spegnendo le speranze del canadese.

Carlos ironizza sul tifo per Jannik: “Avrò tre o quattro fan”

Al termine del match, le parole di rito del vincitore al centro del campo con Diego Nargiso. Da Carlos Alcaraz un pizzico di ironia sul tifo di Torino per l’italiano Sinner: “Io sono molto felice per la partita de oggi”, la prima frase in un improbabile italiano. Poi in inglese: “Sono super contento di come ho giocato stasera, ero molto solido, concentrato, pronto a prendere spazio in campo, a non concederlo al mio avversario. Dovrò fare un grande match in finale contro Jannik. Cosa mi aspetto? Che almeno tre o quattro persone tiferanno per me domani. Seriamente, sono felice di giocare un’altra grande partita contro Sinner su questo campo. So che il pubblico sarà dalla sua parte, ma devo essere concentrato sul mio gioco”.

Sinner-Alcaraz, i precedenti: lo spagnolo è in vantaggio

Sinner e Alcaraz, rispettivamente numero 2 e numero 1 della classifica ATP, si ritrovano contro per la sesta volta in questo 2025. Jannik è riuscito a vincere in una sola circostanza, la più importante probabilmente: la finale di Wimbledon. Nelle altre finali (Roma, Roland Garros, Cincinnati e US Open) l’ha sempre spuntata Carlitos. Nel computo totale Alcaraz è davanti 10-5, che diventa 11-5 se si considera pure un match del Challenger di Alicante del 2019. Non valgono nel conteggio i risultati del Six Kings Slam, l’esibizione milionaria di Riad in cui Sinner ha sempre battuto Alcaraz ma che non è inserita nel circuito ATP. Sul cemento indoor, comunque, Jannik sembra avere una marcia in più. Ma dovrà dimostrarlo in finale.