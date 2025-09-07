Sinner contro Alcaraz, la finale vista da Bertolucci e Panatta: “Compiono omicidi tennisti e restano impuniti”

Tutto pronto per la finale degli US Open, il terzo atto conclusivo di uno slam ancora tra i due migliori al mondo: le previsioni della vigilia però sono le più difficili

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Chi vincerà tra Sinner e Alcaraz, provare a fare una scommessa sensata su chi alzerà il trofeo degli US Open rappresenta un’impresa impossibile. La previsione degli esperti è praticamente unanime: può succedere di tutto. E anche in casa nostra il pronostico di Bertolucci e Panatta lascia le porte aperte a qualsiasi possibilità.

Il cammino di Sinner e Alcaraz

Un cammino per certi versi simile quello che hanno fatto Jannik Sinner e Carlos Alcaraz verso la finale. Ma stando a quanto visto nel corso dello slam newyorkese i favori del pronostico dovrebbero tendere dalla parte dello spagnolo. Il numero 2 al mondo ha avuto un percorso netto fono alla fine vincendo tutte le partite senza mai lasciare un set per strada con il successo nei quarti e in semifinale contro Lehecka prima e contro Djokovic poi che ha messo in evidenza il clamoroso stato di forma del giocatore di Murcia.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Meno netto il percorso di Sinner che ha avuto un passaggio a vuoto nel corso del terzo turno contro il canadese Denis Shapovalov che gli ha strappato il primo set, e poi ancora contro il canadese Auger-Aliassime che ha vinto il secondo parziale. Per il resto l’altoatesino ha lasciato solo le briciole agli avversari: 4 game a Kopriva, 3 a Bublik e 7 a un Musetti che arrivava ai quarti sull’onda dell’entusiasmo.

Bertolucci stupito: “Sono omicidi tennistici”

Nel corso del podcast “La Telefonata”, Bertolucci non se la sente di sbilanciarsi sulla vittoria finale: “Non c’è quota quando entrano in campo i due fenomeni. Questi due campioni degli omicidi tennistici e restano impuniti. Vanno avanti belli tranquilli e ora si giocano l’ennesima final. Tutti si chiedono cosa potrà succedere, se giocano allo stesso livello sarà un match equilibrato. Forse il vantaggio che hai Jannik è la sua capacità di vincere le partite sporche”.

Panatta punta sul numero 1

Qualche dubbio in meno sembra invece averlo Adriano Panatta che vede Jannik Sinner leggermente favorito: “Impone un ritmo completamente fuori portata per i rivali, l’unico che può reggerlo forse è Alcaraz. Ma sul ritmo Jannik è più forte, Alcaraz deve provare a inventarsi delle cose con il suo talento. Ma ovviamente in finale può succedere di tutto, sono due fuoriclasse e quando si incontrano due giocatori così è un problema fai un pronostico. Direi però di escludere che la partita possa finire in tre set”.