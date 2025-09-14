Sinner-Alcaraz, la verità sul triangolo amoroso con Brooks Nader: una fonte spiffera tutto, è bufera

La modella, abituata a ritrovarsi al centro del gossip, ha davvero frequentato i due tennisti nel corso degli US Open? Ecco com'è andata davvero: la ricostruzione

Calato il sipario sugli US Open con il sorpasso di Alcaraz su Sinner, tiene banco il gossip che alimenta la rivalità tra i due tennisti più forti del pianeta. Dall’Inghilterra arrivano aggiornamenti sul presunto triangolo amoroso con Brooks Nader: Carlitos e Jannik, legato a Laila Hasanovic, hanno davvero frequentato la modella americana durante lo Slam? Il Daily Mail svela tutta la verità e scoppia la bufera.

Sinner e Alcaraz rivali in amore? Il caso Brooks Nader

Facciamo un breve recap prima di arrivare al nocciolo della questione che foraggia le riviste scandalistiche. Nel corso dello show radiofonico di cui è protagonista con le sorelle, l’esplosiva Nader ha lasciato intendere di aver avuto un flirt con Sinner.

Poi, a distanza di pochi giorni e dopo essere stata vaga sulla frequentazione con Alcaraz nel talk show di Jimmy Kimmel, ha fatto uscire allo scoperto la sorella Grace Ann che a ‘E! News’ ha confermato le voci sul rapporto nato con l’asso spagnolo, tornato in vetta al mondo dopo il trionfo allo US Open in finale contro il fenomeno di San Candido.

La verità sul triangolo amoroso

La modella americana di origini libanesi ha davvero frequentato i due tennisti contemporaneamente? La notizia ha destato enorme clamore, soprattutto perché Sinner – per nulla incline al gossip – è, o almeno così indicano tutti gli indizi, legato alla bellissima danese Laila Hasanovic, che, dopo aver incantato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, ha presenziato all’Arthur Ahe in occasione della semifinale vinta contro Auger Aliassime.

Come rivelato da una fonte vicina a Nader in esclusiva al Daily Mail, in realtà Brooks avrebbe deciso di cavalcare la popolarità dell’azzurro e del murciano per accrescere la sua.

Il gossip è servito ma scoppia la bufera

La fonte ha spiegato che “l’obiettivo di Brooks è quello di essere il più possibile coinvolta in ogni storia o relazione, poiché vuole vendere il suo show e diventare una grande star”. Più si ritrova al centro dell’attenzione, meglio è: per la serie ‘purché ne se parli’. La presenza di Sinner e Alcaraz a New York si è rivelato un assist da sfruttare da trasformare in gol per aumentare il suo appeal.

“Le piace questo gioco ed è destinata a continuare con Carlos, Jannik o chiunque altro”. La storia del triangolo, però, si è ritorta contro la modella, finita nell’occhio del ciclone per l’ennesima trovata con personaggi all’apice del successo. Intanto dalla Spagna negano in maniera più assoluta le voci di un legame tra il numero uno e la modella. Lo ha assicurato il giornalista Alberto Guzman, riportanto notizie provenienti dalla cerchia ristretta di Alcaraz, nel programma televisivo “No Somos Nadie”: “Non si frequentano. Carlos ha confermato a chi gli è vicino di essere single e di non avere alcuna intenzione di avere relazioni serie”.