Sinner-Alcaraz, il montepremi pazzesco della finale US Open: la cifra in palio è record, da vero numero 1

Jannik e Carlos giocano per l'ultimo titolo Slam, per la vetta della classifica ATP e per...due milioni e mezzo di dollari: è questa la differenza tra vincitore e sconfitto.

Si gioca per il quarto e ultimo titolo Slam del 2025, per la posizione numero 1 nella classifica ATP e per un bel po’ di soldini, particolare niente affatto trascurabile. Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, la finale delle finali, è tutto questo insieme. La gloria, il successo e il denaro, in pratica i tre principi cardine dell’american dream: e non è un caso che il montepremi degli US Open quest’anno stracci ogni record. In fondo, l’ultimo atto di Flushing Meadows, col numero 1 e il numero 2 a scornarsi sul campo per prendersi la fetta più grande della torta, è ciò che tutti – non solo gli americani – volevano.

US Open, il montepremi record dell’edizione 2025

Jannik contro Carlos, dunque. Il freddo Sinner e il caliente Alcaraz, il metodo e l’estro, il programmatore e l’improvvisatore. Di spunti per presentare la supersfida ce ne sarebbero a migliaia, concentriamoci su quello più venale: il denaro in palio per il vincitore. Un dettaglio non da poco, visto che si parla della cifra più alta mai stanziata per la finale di uno Slam. Quest’anno, infatti, il prize money degli US Open è aumentato del 20%, passando dai 75 milioni di dollari del 2024 ai 90 dell’edizione attuale. Nel 2026, è quasi una certezza, si sfonderà il muro dei 100 milioni di dollari.

Sinner contro Alcaraz, in palio 5 milioni di dollari

La differenza tra il vincitore e lo sconfitto della finale sarà di due milioni e mezzo di dollari. Cioè due milioni e 130mila euro, stando al cambio di oggi. Il trionfatore, infatti, porterà a casa cinque milioni di dollari (4,27 milioni di euro), il perdente esattamente la metà. Un bel “premio di consolazione”, non c’è che dire. Ma vuoi mettere con la soddisfazione di intascare il doppio? Una precisazione è doverosa: si tratta di premi lordi, di cifre poi sottoposte a una ferrea tassazione, alta anche se non come ai livelli di Wimbledon, lo Slam più prestigioso e anche quello che “prosciuga” di più i tennisti.

Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere la finale in tv

Cinque milioni di dollari, insomma. Tanto vale vincere la sfida in programma domenica alle 20 all’Arthur Ashe Stadium di Flushing Meadows (diretta tv in chiaro su SuperTennis, in pay tv su Sky, in streaming su NOW e SuperTenniX, diretta live su Virgilio Sport). Sarebbe un bel modo per completare un’avventura esaltante e allo stesso tempo estenuante sul torrido cemento newyorchese. Quest’anno Sinner ha già intascato 9.035.053 dollari, solo di premi per i risultati. Alcaraz è a quota 10.631.652 dollari, cifre prese direttamente dal sito dell’ATP. Chi si porterà a casa altri cinque milioncini?

