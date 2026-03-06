Sinner e Alcaraz amiconi a Indian Wells: il saluto affettuoso, l’allenamento fianco a fianco e l’intrusione di Carlos

Sinner e Alcaraz si ritrovano nel deserto californiano e sono subito protagonisti di alcuni simpatici siparietti che testimonia il bel rapporto che li lega. Ma a Indian Wells Jannik punta a rialzarsi, Carlos a confermarsi

Rivali si, ma anche grandi amiconi. Jannin Sinner e Carlos Alcaraz sembrano proprio non poter stare troppo lontani. Per loro fortuna l’intenso calendario viene loro incontro ed ecco allora che a Indian Wells i due si sono rivisti dopo l’avventura condivisa all’ATP 500 di Doha, mostrandosi entrambi molto felici di questo nuovo incontro come testimonia il caloroso saluto tra i due, che poi si sono allenati fianco a fianco per preparare il primo Masters 1000 della stagione, dove i tifosi sperano di poter assistere all’ennesimo atto della loro rivalità.

Il saluto affettuoso tra Sinner e Alcaraz

Dopo la simpatica giornata fuori porta a pescare a Doha, Sinner e Alcaraz si sono ritrovati a distanza di poco più di due settimane a Indian Wells per il primo Masters 1000 stagionale, teatro in passato (ma si spera anche nel prossimo futuro) di alcune loro epiche battaglie. Al primo incontro nel deserto californiano i due sono stati protagonisti di un affettuoso saluto, con tanto di stretta di mano prolungata e sorrisi ammiccanti che non sono passati inosservati ai fan presenti, che sembrano proprio apprezzare l’amicizia-rivalità che intercorre tra Jannik e Carlos.

L’intrusione di Alcaraz durante l’allenamento di Sinner

Dopo essersi incontrati Sinner e Alcaraz si sono diretti ai campi di gioco dove si sono allenati fianco a fianco, con Jannik che ha scambiato ad alta intensità con il connazionale Luciano Darderi cercando di ritrovare quell’aggressività asfissiante da fondo campo che ultimamente era sembrata venirgli un po’ meno. La sessione tra i due azzurri è però stata interrotta a un certo punto proprio da Carlos, che ha lanciato una pallina nel campo di Sinner nel tentativo di rispondere a un servizio molto angolato. Una scena che ha scatenato l’ilarità di Jannik e Carlos, che ha poi chiesto e ottenuto la pallina persa da Darren Cahill.

Cosa si giocano Sinner e Alcaraz a Indian Wells

Sinner e Alcaraz non sono però volati in California per il semplice piacere di rivedersi. I due infatti a Indian Wells hanno entrambi un obiettivo chiaro in mente, ovvero conquistare il primo Masters 1000 stagionale. Un risultato che avrebbe un differente significato per i due giocatori. Jannik infatti vuole dimenticare l’inizio di stagione un po’ sottotono e ritrovare il livello e l’intensità mostrata fino a pochi mesi fa, oltre che dare un segnale chiaro al resto del circuito che le ultime due sconfitte non sono state altro che un errore di percorso.

Carlos invece punta ad allungare la sua striscia di vittorie e titoli consecutivi in questo 2026 per andare a caccia del quasi inarrivabile record di 41 vittorie di fila dall’inizio della stagione di Djokovic, ma soprattutto per confermare l’aura di imbattibilità da cui sembra avvolto ultimamente per puntare a una stagione da assoluto dominatore.