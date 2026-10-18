Fonseca dopo Sinner e Alcaraz, il mondo del tennis ha un problema infortuni ma non è colpa solo di ATP e WTA

La promessa brasiliana chiude anzitempo la sua stagione, a rischio anche il finale di Auger-Aliassime: dopo gli stop di Alcaraz prima e di Sinner poi il mondo del tennis è alle prese con l’allarme infortuni

Joao Fonseca chiude in anticipo la sua stagione, prima di lui era arrivata la decisione di Jannik Sinner di mettere fine al 2026 e pensare unicamente alla guarigione per il problema al ginocchio. Il mondo del tennis ha un problema infortuni, anche molto serio, che in questa stagione ha visto il lungo stop di Carlos Alcaraz e una serie di intoppi che hanno riguardato tutti i migliori giocatori del mondo. Una situazione sulla quale cominciare a interrogarsi.

Fonseca si ferma, anche Auger-Aliassime a rischio

L’ultimo, in ordine di tempo, a chiudere in anticipo la sua stagione è stato il brasiliano Joao Fonseca. Il tennista è stato una delle grandi rivelazioni delle ultime stagioni con un talento che per molti addetti ai lavori potrebbe insidiare quelli di Sinner e Alcaraz, ma il suo 2026 è stato ricco anche di problemi fisici sin dall’inizio con la rinuncia a Brisbane e ad Adelaide. Il vero problema però è emerso a Cincinnati dove un dolore all’addome lo ha costretto a rinunciare al Masters 1000 americano e poi allo US Open. Ieri la decisione di chiudere anzitempo la stagione rinunciando anche ai tornei di Basilea e di Parigi senza però comunicare la natura del suo infortunio. Una stagione che potrebbe chiudersi anzitempo anche per Auger-Aliassime che ha dovuto rinunciare agli eventi di Bruxelles e Basilea e non sarà quindi alle Finals di Torino con un problema al ginocchio che continua a tormentarlo.

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Il tennis e l’allarme infortuni

Le ultime defezioni alzano ancora di più il livello di allarme sul tema infortuni nel mondo del tennis. E’ indubbio che la stagione 2026 verrà ricordata come quella delle assenze: Alcaraz è stato costretto a rinunciare a una serie infinita di tornei (tra questi Roland Garros e Wimbledon) per un problema al polso, Sinner ha chiuso la sua stagione dopo la vittoria a Londra. Senza i due migliori giocatori al mondo, Zverev ne ha approfittato per prendersi (ormai a breve) la posizione numero 1 nel ranking mondiale. Se gli infortuni fanno parte da sempre del mondo del tennis e dello sport, le defezioni dell’ultima annata lasciano però pensare a un problema sistemico e che riguarda soprattutto i giocatori che vanno più avanti nei tornei.

Non è solo colpa di ATP e WTA

Quando si parla di infortuni, è immediato puntare il dito nei confronti delle due organizzazioni (ATP e WTA) che gestiscono il mondo del tennis. I calendari sono diventati iper affollati con i circuiti che di fatto obbligano spesso i giocatori a prendere parte ai tornei, pena la riduzione dei premi e in alcuni casi anche il rischio di perdere punti. Anche la scelta di organizzare gli eventi 1000 su 10 giorni o due settimane non si è rivelata la soluzione vincente: se c’è più riposo tra una partita e l’altra è anche vero che spesso tenniste e tennisti sono costretti a stare per lunghi periodi lontano da casa, senza possibilità di percorsi di riabilitazione e di un vero e proprio riposo. Tutto questo senza affrontare i problemi più spinosi che riguardano gli aspetti tecnici: dal peso delle palline, alla dimensione delle racchette fino alle superfici di gioco.

ATP e WTA sono senza dubbio le prime responsabili della situazione ma non le sole. L’argomento va affrontato soprattutto dalle due organizzazioni ma devono essere anche i principali protagonisti a prendersi un carico di responsabilità. I giocatori hanno spesso demandato ad altri la salvaguardia della propria salute, anche all’interno di ATP e WTA la loro voce sembra in secondo piano complice probabilmente la mancanza di unità di intenti. E le critiche che vengono spesso mosse al calendario fanno a cazzotti con la partecipazione a eventi collaterali e a esibizioni. Dovrebbe venire dai principali protagonisti la spinta al cambiamento di un sistema che rischia di diventare sempre più fragile e forse anche pericoloso.