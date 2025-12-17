Sinner meglio di Alcaraz per l’ITF, è Jannik il Campione del Mondo: premiate anche Paolini e una Errani da record

Nonostante il ranking abbia premiato Alcaraz come numero 1 di fine anno, l'ITF ha incoronato Sinner come Campione del Mondo per il secondo anno consecutivo, un traguardo che mancava dai tempi del primo Djokovic

Jannik Sinner e Aryna Sabalenka sono i nuovi Campione del Mondo ITF. La Federazione Internazionale ha annunciato oggi i vincitori delle nove categorie presenti, tra le quali quelle dei migliori singolaristi. Se quella della bielorussa rispecchia il ranking WTA che la vede al primo posto, quella dell’azzurro, che in classifica invece insegue Carlos Alcaraz, potrebbe essere vista come una sorpresa, ma non se si guarda ai risultati ottenuti nei tornei più importanti dove Jannik ha dimostrato la propria superiorità anche nel 2025. Oltre a Sinner l’Italia festeggia anche il premio vinto da Jasmine Paolini e Sara Errani, nominate miglior coppia del circuito femminile.

Sinner batte Alcaraz per l’ITF, ecco il motivo

Oggi mercoledì 17 dicembre l’ITF ha diffuso la lista dei vincitori delle nove categorie presenti tra i vari riconoscimenti. Contrariamente a quanto il ranking che vede Alcaraz al n°1 ATP, come Campione del Mondo nel singolare maschile è stato premiato il nostro Sinner. Il motivo risiede nel fatto che questi riconoscimenti si basano principalmente sui tornei a squadre (Coppa Davis e Billie Jean King Cup) e quelli dello slam, dove Jannik ha conquistato due titoli e raggiunto due finali, facendo meglio di Carlos che invece all’Australian Open aveva visto la propria rincorsa al titolo venire interrotta ai quarti di finale da Novak Djokovic. Tra l’altro si tratta del secondo titolo consecutivo per Sinner, che diventa dunque il primo giocatore capace di confermarsi Campione del Mondo da quando Nole vinse cinque volte consecutivamente tra il 2011 e il 2015.

Premiate anche Paolini e a una Errani sempre più da record

Nella lista dei Campioni del Mondo troviamo anche Paolini ed Errani, premiate come miglior coppia a livello femminile grazie ai risultati negli slam (dove hanno conquistato il Roland Garros e raggiunto la semifinale allo US Open) e alla vittoria in Billie Jean King Cup. Come per Sinner anche per le azzurre si tratta del secondo riconoscimento consecutivo. Inoltre con questo titolo Sara incrementa ulteriormente il proprio record a cinque successi totali, visto che prima dei due conquistati con Jasmine ne aveva vinti tre consecutivi in coppia con Roberta Vinci tra il 2012 e il 2014.

Tutti gli altri premi, Sabalenka trionfa nel singolare femminile

Oltre agli azzurri l’ITF ha premiato anche la n°1 WTA Sabalenka (già vincitrice del prestigioso riconoscimento nel 2023), che oltre al titolo vinto allo US Open ha raggiunto le finali all’Australian Open e al Roland Garros e la semifinale a Wimbledon. Come miglior coppia maschile sono stati invece scelti i campioni del Roland Garros e dello US Open Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

