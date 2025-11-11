Sinner e Alcaraz, paradigmi diversi: Jannik "esibisce" la sua Laila, Carlos è single e s'imbarazza

Sono lontani i tempi in cui Jannik "nascondeva" le fidanzate: con l'attuale compagna è tutto alla luce del sole. Mentre lo spagnolo va in tilt alla domanda di Elena Vesnina.

Sono lontani i tempi in cui Jannik Sinner “nascondeva” le sue fidanzate, o comunque parlava poco della sua situazione sentimentale. La presenza di Laila Hasanovic è costante nelle ultime esibizioni del fenomeno di San Candido, ATP Finals comprese. La bella modella danese non è passata inosservata in tribuna alla Inalpi Arena, come del resto era stata notata nelle precedenti occasioni importanti che hanno visto Jannik conquistare titoli e riportarsi, momentaneamente, in vetta alla classifica ATP. Qualcosa è cambiato, insomma, nel paradigma comunicativo di Sinner. Almeno in fatto di amore.

La svolta di Sinner tra Braccini, Kalinskaya e Hasanovic

C’è stata una svolta, almeno nella manifestazione e nell’ostentazione pubblica dei sentimenti, che non è sfuggita ai più. Un Sinner più umano, meno freddo e posato rispetto agli standard del passato. Si ricorderà, infatti, del surreale paradosso di Jannik fidanzato con un’influencer, Maria Braccini, che di fatto non poteva pubblicare nulla sui suoi account social, almeno riguardante il suo illustre boyfriend. O del fastidio provato da Sinner e dalla stessa Anna Kalinskaya a rispondere a domande o a fornire dettagli ai tempi della loro relazione, breve ma intensa, iniziata e terminata senza comunicazioni ufficiali dei diretti interessati.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Jannik “fidanzato in casa”: Laila accanto a mamma Siglinde

Con Laila qualcosa è cambiato. In corso d’opera. Perché anche stavolta Jannik, almeno inizialmente, aveva provato a minimizzare dopo essere stato “beccato” per la prima volta a Copenaghen, subito dopo gli Internazionali: “Ero lì per degli spot”. Poi, pian piano, la relazione è stata sdoganata, finanche annunciata, anche se sempre con quella discrezione e riserbo che sono tratti caratterizzanti del fuoriclasse altoatesino. Il vero momento dirompente è stato quando, a Vienna, Laila s’è seduta in tribuna al fianco di mamma Siglinde. Dando conferma di un Sinner ormai a tutti gli effetti “fidanzato in casa”, come nelle migliori tradizioni italiane.

Alcaraz invece resta single: la risposta a Elena Vesnina

E Alcaraz? In questo frangente l’amante della bella vita, lo “sciupafemmine” spagnolo è single. Ed è anche un po’ in imbarazzo. Carlitos, infatti, ha risposto balbettante a una domanda diretta postagli da Elena Vesnina, ex numero 1 del doppio che oggi collabora con una tv russa. “Carlos, una ragazza ti ha rubato il cuore o sei single?“, l’interrogativo dell’ex campionessa. “Che?”, la prima risposta interlocutoria del murciano. Poi, una volta chiarita la natura della domanda, la replica un po’ imbarazzata: “No no, sono libero”. Sinner impegnato e Alcaraz scapolone d’oro. Paradigmi diversi, ma stessa fame di vittorie.