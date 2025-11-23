Sinner o Alcaraz? Ljubicic tradisce Jannik: "È Carlos l'erede di Federer". Nishikori invece esalta l'italiano

Il coach e commentatore tv schietto sui due dominatori del tennis attuale: "Lo spagnolo genera qualcosa di unico negli appassionati". Dal giapponese parole di stima per l'azzurro.

Mentre il mondo del tennis chiude la stagione senza di loro, con la finale di Davis a Bologna che – ironia della sorte – vede comunque in campo Italia e Spagna, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si godono i primi scampoli delle meritate vacanze. In questa annata hanno vinto praticamente tutto ciò che contava. Due Slam a testa, con l’azzurro che ha trionfato alle ATP Finals e lo spagnolo che si è “consolato” con la vetta della classifica ATP. Una sorta di spartizione col “manuale Cencelli” di ogni trofeo o comunque obiettivo importante. Ma il dubbio su chi sia davvero il più forte, il più completo, rimane.

Sinner, Alcaraz autentici dominatori del tennis attuale

Un dubbio a cui periodicamente esperti e addetti ai lavori provano a dare risposte. Ivan Ljubicic, ad esempio, ha detto la sua rispondendo alle sollecitazioni di Puntos de Break, dopo aver preso parte a Bologna insieme a Novak Djokovic a un evento volto a ricordare l’ex campione slavo Niki Pilic. “Per almeno due stagioni saranno loro a dividersi i trofei più importanti. ​​Carlos e Jannik continuano a migliorare, ad aggiungere valore al loro gioco e continuano a scavare un solco con chi gli sta dietro. La loro esperienza nelle partite importanti e sotto pressione continua a crescere ed è un aspetto fondamentale. I giovani emergenti non sono ancora al livello giusto, non raggiungono quel livello, quindi non mi aspetto che cambi qualcosa”.

Ljubicic a sorpresa: “Alcaraz artista, genera emozioni”

A precisa domanda su chi preferisca, la risposta sorprendente dell’ex tennista e allenatore croato, più volte accostato alla “panchina” di Jannik: “Sono giocatori diversi, due personalità differenti ed è bello vedere questo contrasto ogni volta che si affrontano in campo. Però i numeri non mentono mai e dicono che Carlos è un po’ più avanti di Jannik. Carlos è anche un po’ più giovane e in termini tennistici forse assomiglia a Federer. In questo momento Carlos è il giocatore più creativo del circuito, quello che genera più entusiasmo su un campo da tennis. Alcaraz genera emozioni speciali negli appassionati, nelle persone che amano questo sport. Genera qualcosa di unico e totalmente diverso”.

Nishikori preferisce Sinner: “Gioca il mio tennis ideale”

Se Ljubicic, in questo momento, si è schierato dalla parte di Alcaraz, Kei Nishikori ha invece optato per Sinner. Il 35enne tennista giapponese, che nelle migliori fasi della sua carriera s’è arrampicato fino alla posizione numero 4 della classifica ATP, ha confermato di avere un’autentica predilezione per Jannik: “Guardo quasi tutte le partite di Sinner e Alcaraz”, ha detto durante il Challenger di Yokohama, dove è stato eliminato ai quarti da Kaichi Uchida. “Il gioco dell’italiano è particolarmente vicino al mio stile di tennis ideale, quindi lo guardo per allenare le mie capacità di visualizzazione. Lui gioca davvero il tennis ideale per me”.