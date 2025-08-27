Sinner-Alcaraz, look agli antipodi: la sincerità di Jannik sul nuovo taglio dello spagnolo fa impazzire il web

Dopo l'esordio vincente all'US Open contro Kopriva, Jannik ha dimostrato di saper sorprendere anche fuori dal campo: la sua risposta ha fatto il pieno di like

Lo US Open è anche questione d’estetica. E non solo per la bellezza dei colpi sfoggiati sul cemento di Flushing Meadows. Il riferimento è al look delle stelle del tennis, in particolare quello di Alcaraz. No, Sinner proprio non poteva esimersi dal replicare a una domanda sul nuovo ‘look estremo’ del rivale. Lui, agli antipodi con quella folta chioma rossa ch’è il suo biglietto da visita, ha risposto con disarmante sincerità, scatenando il web.

Sinner-Alcaraz, rivali anche nel look

Premessa: niente e nessuno potrà mai cancellare il rispetto alla base della loro rivalità. E va rimarcato. Poi c’è tutto il resto. C’è la competizione. Che sconfina ben oltre il campo da gioco e si espande a macchia d’olio. Perché anche un taglio di capelli diventa oggetto di discussione quando la sfida riguarda i più forti del pianeta.

Dopo l’esordio all’US Open con la vittoria ai danni del ceco Vit Kopriva, Sinner è stato stuzzicato sul nuovo look di Alcaraz. E il fenomeno azzurro non si è certo tirato indietro, rispondendo con una sincerità disarmante.

Jannik rinuncerebbe mai ai suoi ricci rossi?

I suoi capelli rossi fanno parte dello straordinario personaggio Sinner e, perché no, lo rendono anche un testimonial perfetto. In un’intervista di un po’ di tempo fa alla Gazzetta dello Sport, Jannik ha rivelato che da piccolo odiava finire tra le mani del barbiere, ma col tempo ha imparato ad apprezzare la sua chioma.

“Alcune volte i miei capelli sono indomabili ma mi piaccio così: dicono che quelli come me scompariranno” ha raccontato. E veniamo al punto. Quando nella conferenza stampa post partita gli è stato chiesto se avrebbe mai optato per una rasatura militare alla Alcaraz, il numero uno del ranking che rischia il sorpasso da parte di Carlitos, ha replicato così: “ No, onestamente no”.

La sincerità dell’azzurro ha scatenato il web

Però Sinner è andato oltre, sorprendendo i presenti. “I capelli crescono anche molto in fretta, quindi saranno tutti sistemati in due giorni. Ma il look gli dona. Sta bene. E lo stesso vale quando ha i capelli più lunghi”.

Una battuta nel segno del fair play, che gli vale il pieno di like sui social. “Jannik è troppo dolce” commenta Chiara su Instagram al post del canale ufficiale dello US Open. “Il re della sportività” aggiunge un altro tifoso. “Un gentiluomo, rappresenta il vero tennis” scrive Monica.