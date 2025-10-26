Sinner, la rincorsa ad Alcaraz e alla n° 1 continua: quanti punti ha recuperato a Vienna e il piano per Parigi

Una bella vittoria in rimonta, il quarto titolo stagionale, gli applausi dei tifosi austriaci e la soddisfazione di portare papà Hanspeter al centro del campo insieme a lui e al team. Missione compiuta per Jannik Sinner a Vienna, anche se la finale contro Sascha Zverev, forse, s’è rivelata più complicata del previsto per il rosso di San Candido. Poco male: l’obiettivo che Sinner si era prefissato alla vigilia dell’ATP 500 austriaco è stato centrato, seppur al termine di un piccolo grande tour de force che, di fatto, lo ha visto gareggiare tutti i giorni dal mercoledì alla domenica. Un piccolo antipasto di quel che lo aspetta a Parigi. Almeno, questo è quel che si augura Jannik stesso.
- ATP Vienna, il montepremi intascato da Sinner
- Quanti punti ha recuperato Sinner su Alcaraz
- Sinner-Alcaraz, la situazione nella classifica ATP
ATP Vienna, il montepremi intascato da Sinner
A Vienna Sinner ha trionfato col cuore, oltre che con la tecnica e la classe. Il fenomeno altoatesino se l’è vista brutta nel finale di gara, quando ha dovuto fare i conti coi crampi, oltre che contro Zverev. Alla fine l’ha spuntata comunque, portando a casa un altro successo che nobilita questa annata agrodolce, in cui ha già portato a casa due Slam, ma ha perso la leadership della classifica ATP. Intanto dall’Open austriaco Sinner porta a casa un gruzzoletto niente male, anche se per nulla paragonabile a quello intascato qualche giorno prima a Riad per il Six Kings Slam: 511.835 dollari, poco meno di mezzo milione di euro.
Quanti punti ha recuperato Sinner su Alcaraz
Oltre che circa 500mila euro, Sinner ha guadagnato a Vienna 500 punti nella classifica ATP, che gli hanno consentito di accorciare il gap rispetto a Carlos Alcaraz, che in questa settimana è rimasto fermo. Lo spagnolo continua a guardare tutti dall’alto, forte dei suoi 11.340 punti, ma Sinner ha ridotto considerevolmente la distanza. Adesso Jannik è a quota 10.500, a 840 punti dal rivale. Lo spagnolo rimane in una botte di ferro, ma dovrà recuperare in fretta la miglior condizione in vista degli ultimi appuntamenti dell’anno: il Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals. Le finali di Davis, come è noto, non assegnano punti ATP.
Sinner-Alcaraz, la situazione nella classifica ATP
C’è una differenza tra Jannik e Carlos alla vigilia del torneo parigino, che quest’anno sarà ospitato per la prima volta dalla nuova arena de La Defense, a Nanterre, un gioiellino nuovo di zecca costruito per le Olimpiadi dello scorso anno, e non più nella storica sede di Bercy: ad Alcaraz prima dell’inizio del torneo saranno defalcati 50 punti, conquistati nel 2024 arrivando al terzo turno dove fu poi eliminato da Humbert. Sinner a Parigi lo scorso anno non ha giocato, potrebbe guadagnare un massimo di 1000 punti mentre Alcaraz “solo” 950. Ma le fortune di Jannik, naturalmente, passano dalle disgrazie di Carlos e sembra difficile ipotizzare una nuova eliminazione precoce per il murciano.