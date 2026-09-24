Lo storico allenatore delle sorelle Williams ha incoronato Sinner a miglior giocatore del mondo, con Alcaraz suo unico rivale per il numero 1, snobbando Zverev e spegnendo i suoi sogni di gloria

Il 2026 è stata la stagione che ha ufficialmente incoronato Alexander Zverev, capace dopo anni di delusioni di conquistare i suoi primi due titoli dello Slam trionfando al Roland Garros e allo US Open. Successi che però sono arrivati mentre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz erano alle prese con problemi fisici che gli hanno impedito di essere presenti o pienamente competitivi. Per questo motivo secondo Rick Macci il tedesco non solo non può essere considerato il miglior giocatore al mondo e dovrà dimostrare di poter battere con regolarità l’azzurro e lo spagnolo prima di poter ambire a essere davvero numero 1 al mondo e insinuarsi nel duopolio Sincaraz.

Macci: “Sinner è il migliore, aspettiamo a incoronare Zverev”

I successi tra Roland Garros e US Open e gli altri ottimi risultati registrati nei tornei dello slam hanno portato alcuni addetti ai lavori a indicare in Zverev come il miglior giocatore al momento. Un’opinione che Rick Macci non sembra condividere. Secondo l’ex allenatore delle sorelle Williams infatti il migliore al mondo rimane Sinner, mentre i successi di Sascha a suo parere sono stati resi possibili dai problemi fisici di Jannik e Alcaraz:

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“Zverev è il miglior giocatore al mondo in questo momento? La domanda ha molte risposte. Forse? In un certo senso? Sì? No? Sinner è il miglior giocatore al mondo e Alcaraz è proprio lì a portata di mano, e Zverev è il prossimo in lista. Il migliore in questo momento tra quelli attivi sì, è sicuramente il Tedesco Saltellante. Ma freniamo gli entusiasmi prima di incoronarlo. È tutto fluido perché sia Carlos che Jannik avevano problemi al polso e al ginocchio e questo è un grosso motivo per cui Zverev ha vinto quei due slam e la vittoria”.

Macci: “Sinner ricorderà a tutti perché è il n°1”

Intanto a Pechino si dovrebbe rivedere in campo Sinner, che nonostante i due mesi e mezzo di assenza dalle competizioni secondo Macci non ci metterà troppo a dimostrare a tutti di essere ancora il migliore al mondo: “Sinner giocherà presto e anche se sarà arrugginito e impolverato ricorderà a tutti in un attimo perché è il numero uno e cosa lo porta a un livello che lo sport non ha mai visto, può tempestare senza sosta colpi laser su ogni singola palla. Guarda il Lanciachiodi Italiano saltare dentro e combattere e ricorda che il suo superpotere è mentale ed è difficile da smuovere”.

Macci: “Il n°1 una questione tra Sinner e Alcaraz, Zverev non fa parte dei big3”

Il celebre allenatore statunitense ha poi commentato sempre sul proprio profilo X anche la lotta per il numero 1 della classifica, che nonostante ora sia una questione a due tra Sinner e Zverev a suo pare in futuro tornerà a essere una questione esclusiva tra Jannik e Alcaraz, a meno che Sascha non inizi a dimostrare di potersi imporre sui due fenomeni della racchetta: “Il numero uno al mondo sarà un flusso e riflusso tra Carlos e Jannik. Se Zverev inizia a collezionare scalpi spagnoli e italiani ogni tanto, specialmente nei Major, allora avremo un BIG THREE. Al momento è un BIG TWO”.