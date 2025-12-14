Sinner, altro che Alcaraz numero 1: per Musetti è Jannik il più forte. E Lorenzo da a Kyrgios dell’ex giocatore

Alla domanda su chi sia il giocatore più forte nel circuito Musetti non ha dubbi nello scegliere Sinner su Alcaraz, mentre il più irascibile è Kyrgios, che però per Lorenzo sembrerebbe essere ormai un ex giocatore

Il 2025 ha consacrato Carlos Alcaraz come nuovo leader del tennis maschile, almeno per quanto riguarda la classifica. Nonostante ciò, il confronto con Jannik Sinner e la questione su chi dei due sia davvero il più forte continua a infiammare il mondo della racchetta, con Lorenzo Musetti che però sembrerebbe non avere dubbi a riguardo, come testimonia la sua risposta a La Gazzetta dello Sport, alla quale ha affermato che l’azzurro è il giocatore più forte al momento, oltre a rifilare una frecciatina a Nick Kyrgios.

Musetti elegge Sinner e miglior giocatore

Chi è il miglior giocatore al mondo tra Sinner e Alcaraz? Con ogni probabilità una vera e propria risposta a questa domanda non c’è, ma esistono soltanto opinioni più o meno valide. Quelle che certamente ci danno un’indicazione più chiara riguardo questo dilemma sono quelle di coloro che hanno avuto la (s)fortuna di affrontarli su un campo da tennis, come Musetti, che in occasione dei Gazzetta Sports Awards 2025, alla domanda su chi fosse il giocatore più forte oggi, non ha esitato a rispondere “Jannik”, dando un bel riconoscimento al proprio amico e connazionale, che spera di poter impensierire negli anni a venire. Lorenzo ha comunque riconosciuto a entrambi una superiorità in tutti i fondamentali praticamente, attribuendo a Sinner il miglior rovescio e la miglior risposta del circuito, oltre che definendolo il più intelligente e preciso, e ad Alcaraz invece il miglior dritto, gioco di rete e la fantasia in campo.

Musetti si scopre fan di Bublik e dello stile di Berrettini, poi fa autocritica

Tra le altre domande fatte a Musetti ce ne sono state tante altre magari meno tennistiche ma certamente simpatiche, come ad esempio chi sia il giocatore più matto, chi il più divertente o chi il più spendaccione, quesiti a cui Lorenzo ha sempre risposto citando Alexander Bublik, nei confronti del quale sembra nutrire un debole. L’azzurro ha anche definito Matteo Berrettini il più stizzoso del circuito, eleggendo invece poi se stesso come quello più permaloso.

Musetti da a Kyrgios dell’ex giocatore: “Kyrgios il più irascibile…o almeno lo era”

Inizialmente Musetti aveva indicato se stesso anche come il giocatore che si arrabbia di più in campo, cambiando poi idea dopo aver specificato di essere migliorato su questo aspetto e facendo ricadere la propria scelta su Nick Kyrgios, che però Lorenzo non sembrerebbe più considerare un vero e proprio giocatore in attività (nonostante l’australiano voglia tentare ancora una volta il ritorno in campo all’Australian Open dopo gli ultimi travagliatissimi tre anni), o almeno così sembrerebbe dalla sua risposta: “Chi si arrabbia di più in campo? Kyrgios è uno di quelli…o almeno lo era”.