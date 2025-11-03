Sinner-Alcaraz, la sentenza di Panatta e prima volta in Corea. Coppa Davis, Binaghi si sbilancia su Jannik

Ufficializzato il match esibizione in Corea del Sud: Jannik e Carlitos si affronteranno otto giorni prima dell'inizio degli Australian Open. Le parole del presidente della Fitp

Parigi dopo Vienna: Sinner si è ripreso la cima della classifica ATP inviando un messaggio chiarissimo al rivale Alcaraz. Le Finals di Torino stabiliranno il ranking definitivo, ma intanto c’è chi, come Adriano Panatta, si sbilancia sulla rivalità tra l’azzurro e il murciano, assoluti dominatori della nuova era del tennis. E Binaghi esce allo scoperto sul possibile ritorno di Jannik in Coppa Davis.

Sinner-Alcaraz, la sentenza di Panatta

Due tornei vinti in una manciata di giorni senza concedere nulla agli avversari. E lo scivolone di Carlos a spianare un sorpasso insperato, che, alla vigilia del Masters 1000 di Parigi, Sinner riteneva addirittura impossibile. Invece, lo scenario si è ribaltato. E in diretta tv alla Domenica Sportiva Panatta ha sottolineato la grandezza dell’altoatesino.

“Ormai è quasi imbattibile” ha sentenziato l’ex tennista, oggi apprezzato e mai banale opinionista. “Se Alcaraz può incappare in una giornata storta ed essere eliminato proprio come avvenuto a Parigi, a Sinner non succede mai di uscire al primo o al secondo turno di un torneo”. E avvisa lo spagnolo: “Se non gioca al massimo della concentrazione, non lo batte più”.

Prima volta in Corea: ufficializzata l’esibizione

Nei giorni scorsi Jannik e Carlitos avevano contemporaneamente annunciato via social la loro presenza in un match esibizione in Corea del Sud. Avevano fatto seguito critiche feroci, in quanto solo poche ore prima Sinner aveva rinunciato all’impegno con l’Italia in Coppa Davis.

I successivi trionfi a Vienna e Parigi sono serviti a distendere gli animi, tanto è vero che oggi i detrattori del fenomeno italiano – nuovo numero 1 del ranking – sembrano essersi dissolti nel nulla. In giornata è arrivata la conferma del loro incontro in Corea, primo confronto assoluto nel Paese asiatico. I due scenderanno in campo il 10 gennaio 2026 – otto giorni prima dell’inizio degli Australian Open (primo Grande Slam della stagione) – all’Inspire Arena di Incheon per un evento ribattezzato Hyundai Card Super Match.

Coppa Davis, Binaghi non perde le speranze

A Bologna l’Italia dovrà difendere la Davis senza poter contare sul suo atleta di punta. Ma il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, è sicuro che si tratta solo di un no temporaneo. Lo ha dichiarato nel corso de ‘La Politica nel Pallone’: “La sua è stata una scelta dolorosa, ma posso dire che sicuramente tornerà. Non so quando, ma tornerà a giocare la Davis”.

Di Jannik ha parlato anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, in occasione della cerimonia di consegna Collari d’Oro. L’argomento è il solito, la rinuncia alla Davis. “Il primo dispiaciuto per il no è proprio lui, noi faremo il tifo per i suoi compagni di squadra”.