Sinner-Alcaraz, la previsione dell’AI sul numero 1 fa sorridere Jannik: Cobolli e Fonseca le sorprese del 2026, crollo Djokovic

ChatGPT ha provato a pronostica come si chiuderà il 2026 tennistico stilando la sua top-10, dove al comando troviamo Sinner che scavalcherà dunque Alcaraz secondo l'AI. Mensik, Fonseca e Cobolli le novità, Djokovic, Fritz e Draper gli assenti

All’inizio della nuova stagione tennistica mancano ancora un po’ di settimane, ma c’è chi – in trepida attesa che i protagonisti tornino ad affrontarsi nei tornei più importanti del circuito – ha voluto anticipare tutti provando a pronosticare cosa ci riverserà il 2026. Come Painting The Lines, che ha chiesto a ChatGPT da chi sarà composta la top-10 al termine dell’anno prossimo, ottenendo una classifica piena di sorprese ma con un’unica e inscalfibile certezza: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz saranno ancora i dominatori del circuito.

Secondo l’AI sulla supremazia di Sinner e Alcaraz non ci sono dubbi, ma Jannik sarà il n°1

Cosa ci riserverà il 2026 tennistico nessuno può ancora saperlo, ma una cosa sembra certa, ovvero che Alcaraz e Sinner guarderanno tutti dall’alto in basso in classifica. Forse però non in questo esatto ordine, quello con cui si è chiuso il 2025. Privo di una propria palla di cristallo per provare a prevedere come cambierà il ranking la prossima, Painting The Lines ha chiesto a ChatGPT la top-10 con cui si chiuderà la prossima, con l’intelligenza artificiale che ha risposto partendo proprio dalla certezza rappresentata dai primi due al mondo, con Jannik che però si trova davanti a Carlos. Una previsione dettata soprattutto dal fatto che l’azzurro abbia chiuso la stagione vicinissimo al rivale nonostante l’assenza obbligata di tre mesi dal circuito.

Fonseca, Cobolli e Mensik le sorprese

Nella top-10 stilata da ChatGPT emergono anche alcune sorprese, su tutte gli ingressi di tre giovani giocatori che mai si erano spinti così avanti in classifica. Il primo secondo l’intelligenza sarà Jakub Mensik, che, dopo aver conquistato il suo primo Masters 1000 nel 2025 a 19 anni, nel 2026 compirà un balzo di ben 13 posizioni che lo porterà a stabilirsi al n°6 ATP. Alle sue spalle tra le novità troviamo in ottava posizione l’enfant prodige Joao Fonseca, che non sorprende nemmeno più di tanto visto che è considerato da molti l’unico futuro potenziale rivale di Sinner e Alcaraz, e a chiudere la top-10 l’azzurro Flavio Cobolli, premiato per il suo ottimo 2025 che lo ha visto vincere i suoi primi titoli ATP (compreso un 500) e la Coppa Davis da autentico protagonista. Completano la classifica Alexander Zverev che si conferma n°3, Felix Auger-Aliassime che al n°4, Ben Shelton al n°5, Alex de Minaur al n°7 e il nostro Lorenzo Musetti, che invece perde una posizione e si ritrova n°9.

Djokovic, Fritz e Draper i grandi assenti

Non mancano però nemmeno le esclusioni eccellenti, a partire da Novak Djokovic, che secondo ChatGPT uscirà dalla top-10 per questioni anagrafiche e per via dei pochi tornei ai quali prenderà parte. Sorprende anche l’esclusione di Taylor Fritz, protagonista di una stagione tutto sommato positiva ma che non ha convinto l’intelligenza artificiale che ha preferito premiare i giovani. Escluso anche Jack Draper, considerato da Patrick Mouratoglou colui che può impensierire Sinner e Alcaraz ma vittima di un fisico fragile e di troppi infortuni, motivo per cui l’intelligenza artificiale lo ha escluso dalla sua classifica.