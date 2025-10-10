Sinner e Alcaraz, il dominio negli Slam svelato da Mensik e Michelsen: “Nello spogliatoio scoppiamo a ridere”

Negli ultimi due anni l’azzurro e lo spagnolo si sono spartiti tutti gli slam a disposizione. Lo statunitense rivela il clima nello spogliatoio: “Non c’è niente da fare contro di loro”

Otto slam in due: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sono presi tutti i Major del tennis e non hanno lasciato agli altri neanche le briciole. Una rivalità che ha stupito tutti e da tempo è cominciata la ricerca di un possibile terzo incontro che per l momento non si è palesato. Una rivalità nella quale si stanno imbattendo anche i “nuovi” aspiranti al trono come il ceco Jakub Mensik e lo statunitense Alex Michelsen.

Mensik: “In questo momento sono i migliori”

Nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Jakub Mensik ha parlato anche del dominio che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz stanno avendo su tutta la concorrenza. L’atleta ceco, considerato uno dei prospetti giovani di maggior talento, non usa mezzi termini: “In questo momento Alcaraz e Sinner sono i migliori con un margine ampio con il resto. Noi stiamo provando ad avvicinarci, è quello che dobbiamo fare ma li vedo superiori sotto ogni aspetto, la loro continuità e il loro stile di gioco sono di un altro livello, ogni colpo fa la differenza”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Michelsen spiega il dominio di Sinner e Alcaraz

Tra i tennisti emergenti di questo 2025 c’è senza dubbio lo statunitense Alex Michelsen, l’attuale numero 32 del mondo è stato autore di una scalata e rappresenta uno dei tanti prospetti a stelle e strisce del mondo del tennis. Ospite al podcast Nothing Major ha offerto il suo punto di vista sul dominio di Sinner e Alcaraz nel corso degli ultimi due anni: “Se qualcuno entra nello spogliatoio dicendo che può vincere uno slam, scoppiamo tutti a ridere. Non c’è niente che nessuno di noi poveri ragazzi può fare contro di loro in questo momento. Non credo che ci sia nessuno che creda di poter vincere uno slam a eccezione forse di Djokovic ma non è che sta ringiovanendo. Alcaraz fa sembrare tutto facile e poi è veloce, quando ho giocato contro di lui in doppio, ci sono stati momenti in cui stavo per esultare poi lui arrivava sulla palla. Nei match due su tre hai una possibilità, ma sui cinque set è davvero difficilissimo”.

La ricerca del “terzo incomodo”

Chi può insidiare il dominio di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz al vertice del tennis mondiale? I successi dei primi due del mondo che quest’anno si sono sfidati in finale al Roland Garros, a Wimbledon e a gli US Open ha lasciato tutti un passo indietro. E la ricerca di un tennista in grado di mettere in discussione i loro record negli Slam sembra non aver prodotto ancora risultati con Zverev che è crollato sotto il peso delle aspettative e il solo Novak Djokovic che a 38 anni rappresenta ancora l’unica alternativa credibile.