“Alcaraz senza slam nel 2026”: la sentenza che mette sotto pressione Sinner. E rispunta un vecchio segreto di Laila Hasanovic

La separazione tra Alcaraz e Ferrero fa discutere, l’ex numero uno del doppio Todd Woodbridge si lancia in un verdetto. I media italiani tornano a scavare nel passato della nuova fidanzata di Sinner

Il 2026 è ormai alle porte. La nuova stagione del tennis sta per cominciare e tutto lascia pensare che possa essere ancora una volta un confronto tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ma rispetto a qualche settimana fa sembra esserci qualche punto di domanda in più dopo la separazione tra il giocatore spagnolo e il suo allenatore storico Juan Carlos Ferrero. Mentre spunta un vecchio segreto di Laila Hasanovic.

La sentenza su Alcaraz

Juan Carlos Ferrero è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a separarsi da Carlos Alcaraz. Un addio che mette qualche dubbio su quello che succederà nel 2026. E sebbene la maggior parte degli osservatori ritenga che il numero 1 del mondo continuerà a giocare sugli stessi livelli dello scorso anno, c’è chi come Todd Woodbridge sembra avere un’idea diversa della vicenda: “Credo che sarà difficile per Carlos vincere un titolo slam l’anno prossimo. Per me questo cambio di allenatore è sconcertante. Parliamo di una delle coppie migliori al mondo. Quando Juan Carlos non è stato al suo fianco, anche nei singoli tornei, Carlos non ha giocato così bene, sembrava più insicuro. Penso che Sinner abbia un vantaggio e conquisterà il tris a Melbourne”.

La pressione su Sinner

Quanto avvenuto nel box di Carlos Alcaraz potrebbe aver un effetto anche sulla stagione di Jannik Sinner. La rivalità tra i due migliori giocatori al mondo ha raggiunto livelli altissimi nel corso degli ultimi due anni e spesso a fare la differenza tra vittoria e sconfitta è stata questione di particolari. Del resto il dato di fine 2025 che vede i due con gli stessi “15” conquistati nel corso dei confronti diretti la dice lunga. Anche il tennista italiano osserverà da vicino se e quali cambiamenti ci saranno nel gioco del suo avversario, anche lui dove studiare quali sono gli effetti del “terremoto” avvenuto nella sua panchina per capire come ne sarà condizionato. E senza dubbio almeno agli Australian Open avrà il ruolo di favorito dopo le vittorie degli ultimi due anni e questa nuova situazione nel clan dello spagnolo.

Il vecchio segreto di Laila Hasanovic

L’attenzione nei confronti di Jannik Sinner si allarga anche alla sua vita lontano dal campo. Negli ultimi mesi anche la sua nuova fidanzata Laila Hasanovic ha avuto un ruolo sempre più centrale nel mondo dei media italiani. Negli ultimi giorni è anche riapparso un vecchio segreto che riguarda Laila Hasanovic. La modella danese in passato ha avuto una relazione con Mick Schumacher, figlio del leggendario pilota di Formula 1, e proprio per questo motivo è entrata a far parte della cerchia ristretta di persone che hanno avuto modo di conoscere da vicino le condizioni dell’ex Ferrari. Non si tratta in realtà di una notizia “fresca” visto che sul rapporto tra la modella e il cerchio ristretto di Schumi si è già scritto molto in passato con il Daily Mail che aveva parlato di questo rapporto molto forte con la famiglia dell’ex campione già nel 2024.