Sinner e Alcaraz in versione Beatles a Seul: le speculazioni sul montepremi. E c’è chi dice no: “Un problema per il tennis”

Accoglienza da rockstar per i due tennisti che il 10 gennaio saranno impegnati in un’esibizione in Corea del Sud e si comincia a speculare sulla cifra che incasseranno. Ma c’è chi è preoccupato dal loro dominio

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno fatto il loro arrivo a Seul e come si poteva immaginare l’accoglienza è stata simile a quella che ricevono le rockstar. I due tennisti si affronteranno in un’esibizione in programma in Corea del Sud il 10 gennaio per un evento che già comincia a far discutere.

Sinner e Alcaraz come i Beatles

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono superstar del tennis amate in ogni angolo del mondo. La rivalità dei due tennisti li sta portando a vette di popolarità simili a quelle dei Big 4 e l’arrivo a Seul ha scatenato la passione dei fan sudcoreani. Nel video pubblicato sulla pagina Instagram “Hyundai Card” è stato immortalato l’arrivo del tennista italiano letteralmente assediato dai fan tra richieste di autografi e selfie. E un’accoglienza simile l’ha ricevuta anche il suo avversario nel match di esibizione in programma il 10 gennaio. Sinner e Alcaraz godono di una fama che ricorda quella dei leggendari Lennon e McCartney.

Le speculazioni sul montepremi

Il match di esibizione in Corea del Sud è stato oggetto anche di critiche nel corso dell’ultimo periodo. Sia Sinner che Alcaraz hanno deciso di cominciare la loro stagione con un impegno al di fuori dal circuito organizzato, una scelta che non ha convinto tutti anche perché da tempo si parla di un calendario del tennis fittissimo con gli atleti che però riescono sempre a trovare spazio e tempo per delle esibizioni. Senza dubbio l’aspetto economico è un fatto importante ma sul match di Seul non è stato rivelato quanto incasseranno i primi due tennisti al mondo. E c’è chi prova a speculare. Nel podcast “Nothing Major”, Sam Querrey, Steve Johnnson, John Isner e Jack Sock provano a fare i conti e le loro previsioni parlano di un guadagno da “2,5 milioni di dollari a testa”. Johson lancia anche una frecciata allo spagnolo: “Incasseranno abbastanza da pagare lo stipendio di Juan Carlos Ferrero per un anno”.

Cash preoccupato dal dominio “Sincaraz”

La gran parte degli addetti ai lavori e degli opinionisti del mondo del tennis è concorde sul fatto che la rivalità tra Sinner e Alcaraz sia un bene per tutto il movimento. Ma c’è anche chi dice no come nel caso di Pat Cash che a Tennis365 esprime le sue preoccupazioni: “Ovviamente tutti noi vogliamo rivedere una finale come quella del Roland Garros ma non succederà tutte le volte. Ormai è una corsa a due e se uno dei due ha una giornata storta e viene eliminato da un torneo, gli organizzatori avranno le loro preoccupazione. Credo che il fatto che la competizione si limiti a loro due non sia una cosa necessariamente salutare per il mondo del tennis. Anzi può essere un problema”.