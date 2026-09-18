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Altro che Zverev, per Clijsters il vero rivale di Sinner e Alcaraz è un altro: "Occhio a Shelton"

Mentre Sascha insidia la leadership di Jannik, l'ex numero 1 belga è convinta che lo statunitense possa colmare il gap dai migliori e conquistare diversi tornei dello Slam.

3 min di lettura

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Quella di Sascha Zverev è una minaccia incombente sia per Jannik Sinner sia per Carlos Alcaraz. Il tedesco, che già si è lasciato alle spalle lo spagnolo, può superare l’italiano al vertice della classifica ATP se dovesse riuscire a far bene negli ultimi tornei della stagione. Ha conquistato due Slam in pochi mesi, spezzando uno storico tabù, e può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Per un’ex numero 1, però, più a lungo termine Jannik e Carlos farebbero bene a guardarsi dalle insidie di un altro campione in ascesa, molto più giovane di Sascha e con enormi potenziali di crescita: Kim Clijsters crede in Ben Shelton.

Cljsters incorona Shelton dopo il cammino allo US Open

La belga, che è stata al vertice del ranking mondiale nel 2003 e ha conquistato quattro Slam in carriera, un Australian e tre US Open, ha parlato al podcast Love All e ha tessuto le lodi del giovane statunitense, battuto in finale a Flushing Meadows proprio da Zverev. “Ben ha fatto davvero incredibilmente bene durante il torneo, ha giocato un tennis davvero ottimo ed è fantastico per la sua fiducia poter portare questa esperienza con sé fino al prossimo Slam. È proprio per questo che si giocano e si affrontano queste partite ed è evidente a tutti che stia diventando anche un po’ più paziente“.

I segnali che indicano i miglioramenti computi da Shelton

Sono proprio questi i segnali che fanno ritenere a Clijsters che Shelton sia pronto per compiere un ulteriore passo: “È cresciuto ed è maturato come tennista davanti ai nostri occhi, non tanto dal punto di vista tecnico dal momento che ha sempre avuto a disposizione colpi molto esplosivi, è un grande battitore e si è sempre mosso bene in camp, quanto a livello mentale. Da qualche tempo riesce a tenere sotto controllo l’adrenalina e a utilizzarla nei momenti giusti. È stato bello da vedere allo US Open e ha accumulato grande esperienza, di cui farà senz’altro tesoro nelle prossime circostanze”.

Sinner e Alcaraz, occhio a Ben: “Può vincere diversi Slam”

Shelton che, proprio come Zverev, dopo lo US Open è tornato subito in campo per la Coppa Davis con lo US Team, un altro piccolo – ma forse, assai indicativo – segnale di una crescita complessiva, anche sotto il profilo delle responsabilità. Per Clijsters i tempi sono maturi non solo per la sua consacrazione nei tornei più prestigiosi, ma anche per la sua scalata al vertice della graduatoria. “Alcaraz e Sinner hanno vinto rispettivamente sette e cinque Slam, ma sono convinta che prima o poi ci riuscirà anche Shelton“. Insomma, potrebbe essere proprio Ben il vero antagonista dei due attuali atleti copertina del tennis. Più di Zverev.

Altro che Zverev, per Clijsters il vero rivale di Sinner e Alcaraz è un altro: "Occhio a Shelton" Trinity Rodman si conferma "portafortuna" e Shelton elimina al tie-break Alcaraz ai quarti-maratona degli Us Open Getty

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