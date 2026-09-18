Quella di Sascha Zverev è una minaccia incombente sia per Jannik Sinner sia per Carlos Alcaraz. Il tedesco, che già si è lasciato alle spalle lo spagnolo, può superare l’italiano al vertice della classifica ATP se dovesse riuscire a far bene negli ultimi tornei della stagione. Ha conquistato due Slam in pochi mesi, spezzando uno storico tabù, e può guardare con ottimismo al prossimo futuro. Per un’ex numero 1, però, più a lungo termine Jannik e Carlos farebbero bene a guardarsi dalle insidie di un altro campione in ascesa, molto più giovane di Sascha e con enormi potenziali di crescita: Kim Clijsters crede in Ben Shelton.
- Cljsters incorona Shelton dopo il cammino allo US Open
- I segnali che indicano i miglioramenti computi da Shelton
- Sinner e Alcaraz, occhio a Ben: "Può vincere diversi Slam"
Cljsters incorona Shelton dopo il cammino allo US Open
La belga, che è stata al vertice del ranking mondiale nel 2003 e ha conquistato quattro Slam in carriera, un Australian e tre US Open, ha parlato al podcast Love All e ha tessuto le lodi del giovane statunitense, battuto in finale a Flushing Meadows proprio da Zverev. “Ben ha fatto davvero incredibilmente bene durante il torneo, ha giocato un tennis davvero ottimo ed è fantastico per la sua fiducia poter portare questa esperienza con sé fino al prossimo Slam. È proprio per questo che si giocano e si affrontano queste partite ed è evidente a tutti che stia diventando anche un po’ più paziente“.
I segnali che indicano i miglioramenti computi da Shelton
Sono proprio questi i segnali che fanno ritenere a Clijsters che Shelton sia pronto per compiere un ulteriore passo: “È cresciuto ed è maturato come tennista davanti ai nostri occhi, non tanto dal punto di vista tecnico dal momento che ha sempre avuto a disposizione colpi molto esplosivi, è un grande battitore e si è sempre mosso bene in camp, quanto a livello mentale. Da qualche tempo riesce a tenere sotto controllo l’adrenalina e a utilizzarla nei momenti giusti. È stato bello da vedere allo US Open e ha accumulato grande esperienza, di cui farà senz’altro tesoro nelle prossime circostanze”.
Sinner e Alcaraz, occhio a Ben: “Può vincere diversi Slam”
Shelton che, proprio come Zverev, dopo lo US Open è tornato subito in campo per la Coppa Davis con lo US Team, un altro piccolo – ma forse, assai indicativo – segnale di una crescita complessiva, anche sotto il profilo delle responsabilità. Per Clijsters i tempi sono maturi non solo per la sua consacrazione nei tornei più prestigiosi, ma anche per la sua scalata al vertice della graduatoria. “Alcaraz e Sinner hanno vinto rispettivamente sette e cinque Slam, ma sono convinta che prima o poi ci riuscirà anche Shelton“. Insomma, potrebbe essere proprio Ben il vero antagonista dei due attuali atleti copertina del tennis. Più di Zverev.