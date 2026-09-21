L'edizione 2026 del torneo-esibizione di Riad può saltare per l'instabilità legata al conflitto USA-Iran: quanto perderebbero Jannik, Carlos e gli altri big già preallertati.

La guerra tra Stati Uniti e Iran e la situazione di instabilità in tutto il Medio Oriente rischiano di condizionare pesantemente anche per il mondo del tennis. Tra gli eventi in programma in autunno e di cui non v’è certezza a proposito del loro regolare svolgimento figura infatti il Six Kings Slam, il torneo-esibizione diventato ormai una sorta di piccolo, grande “classico” post Masters 1000 di Shanghai e pre Parigi-Nanterre e ATP Finals. Giunto alla sua terza edizione, il mini torneo di Riad è drammaticamente a rischio annullamento. Una vicenda che interessa da vicino Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e altri big del panorama internazionale.

Guerra USA-Iran, Six Kings Slam a rischio annullamento

La situazione nell’area del Golfo Persico resta tesissima e a pagarne le conseguenze, purtroppo, sono soprattutto i paesi vicini al teatro delle operazioni. L’ultimo grande evento a essere annullato nei giorni scorsi, il Gran Premio dell’Arabia Saudita di F1 di Jeddah, ha fatto scattare campanelli d’allarme anche a proposito del Six Kings Slam. Nonostante le rassicurazioni che arrivano dal management del torneo saudita, sono forti i dubbi e le perplessità legati all’effettiva disputa dell’evento, in calendario dal 21 al 24 ottobre. Un evento che – è bene ricordarlo – non è sotto l’egida dell’ATP. E questo, forse, contribuisce ad accrescere il senso d’incertezza.

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Quando si gioca il Six Kings Slam 2026 con Sinner e Alcaraz

Al torneo sono stati invitati sei big del circuito internazionale: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Sascha Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Tra questi, solo i primi quattro hanno vinto tornei dello Slam: lo statunitense e l’australiano sono ancora a secco. Proprio Fritz e De Minaur dovrebbero disputare il turno preliminare del 21 ottobre insieme a Sinner e Zverev, mentre Alcaraz e Djokovic – che hanno vinto più Slam degli altri – sono già in semifinale (22 ottobre). La finale si giocherebbe il 24 perché per regolamento le esibizioni spalmate in più giornate devono prevedere comunque un giorno di riposo.

Six Kings Slam, il montepremi pauroso del mini torneo saudita

Il Six Kings Slam è amatissimo dai campioni per il montepremi monstre che assicura ai partecipanti: avendo vinto le edizioni del 2024 e del 2025, Sinner ha portato a casa la bellezza di 12 milioni. A ciascuno dei sei partecipanti è assicurato un gettone di presenza da un milione e mezzo di dollari, a cui se ne aggiungono altri quattro e mezzo in caso di vittoria della kermesse. Ecco perché Sinner, Alcaraz e gli altri top chiamati a partecipare alla manifestazione seguono con particolare interesse l’evoluzione della situazione. Lo scorso inverno Daniil Medvedev rimase bloccato a Dubai proprio per le conseguenze legate a missili e attività belliche e ha avuto modo di raccontare agli altri quanto sia rimasto scosso da quella esperienza.